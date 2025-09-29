Haitam, un año después

Haitam está de vuelta. 379 días después de vestirse de corto por última vez en La Rosaleda, Sergio Pellicer contó este domingo con el extremo del Málaga CF para buscar el empate en los últimos minutos contra el Burgos. No pudo tener gran participación, pero siempre es una gran noticia recuperar a un jugador del que todo el mundo espera, aunque bien es cierto que la prudencia es absoluta conociendo su historial.

Más de un año ha tenido que pasar para que Haitam haya podido volver a competir en partido oficial. El calvario con las lesiones está siendo especialmente difícil para el jugador, demasiado largo en los últimos años. De hecho, apenas disputó 21 minutos la pasada temporada y 124 durante la travesía en Primera RFEF, siendo 72 de ellos en la Copa del Rey. Por el momento, suma 10 más en un camino que ahora es complejo para evitar cualquier contratiempo.

Dos lesiones y dos operaciones

El canterano venía de enlazar dos lesiones de ligamento cruzado consecutivas. Reapareció en la segunda jornada de LaLiga Hypermotion 24/25, contra el Mirandés, y solo dos semanas después volvió a echar el freno por una lesión miotendinosa en el bíceps femoral de su pierna izquierda. En noviembre se sometió a una artroscopia en la rodilla y cuando su regreso parecía inminente se lesionó los isquiotibiales hasta el punto de volver a pasar por quirófano en febrero.

La cautela ha sido máxima desde entonces. Se integró al grupo el mismo día que Álex Pastor sufrió su grave lesión y desde ahí ha sumado entrenamientos. Pellicer ha ido controlando las cargas con sumo cuidado y fue este domingo cuando saltó otra vez al césped. Sin embargo, la prudencia es máxima porque Haitam no ha conseguido encontrar regularidad y ahora su físico necesita trabajo para evitar cualquier recaída muscular.

Josué Dorrio tuvo este domingo sus primeros minutos en el Málaga CF. / Álex Zea

Dorrio, otro estreno

Haitam no fue la única novedad del Málaga CF en El Plantío. Josué Dorrio era el último de los fichajes que quedaba por debutar y tuvo su estreno en Burgos, aunque con un protagonismo lejos de ser positivo. El extremo vasco contó con 20 minutos y se le escapó la marca en el gol local que sirvió para el 2-1. Además, se le notó lento de piernas y no dejó ninguna acción productiva en ataque.

Así que Pellicer recupera a dos piezas en la rotación en este momento tan delicado tras las tres derrotas consecutivas. El regreso de Haitam será más paulatino, vigilado con lupa, porque la necesidad no debe hacer olvidar que lleva tres años sin jugar con continuidad. Volvió este domingo, pero aún queda mucho para que su estado de forma pueda convertirle en un jugador de verdadero impacto.