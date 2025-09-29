Izan Merino se quedó en el banquillo en el debut de España sub-20

Izan Merino puso en marcha este domingo su experiencia internacional en el Mundial sub-20 sin grandes noticias. La selección española arrancó el torneo con una derrota inaugural ante Marruecos por 2-0 que le deja sin ningún margen de error en la fase de grupos. El centrocampista del Málaga CF se quedó en el banquillo sin llegar a contar con ningún minuto por parte de Paco Gallardo.

El combinado nacional dominó gran parte del encuentro en su estreno en Chile con multitud de ocasiones para marcar, especialmente en la primera parte. Sin embargo, cuando mejor estaba España sobre el campo, Marruecos acabó con cualquier expectativa en apenas cinco minutos. Primero Zabiri y después Yassine marcaron los dos goles que dejaron un debut muy amargo en el cuadro español.

El malagueño se desplazó 'tocado'

El canterano de Martiricos se quedó a cero en este primer encuentro. Hay que recordar que Izan Merino no pudo jugar ni contra el Huesca ni contra el Cádiz por unas molestias en el tobillo. Por el momento, tampoco ha tenido participación en los primeros compases internacionales de la selección, en un grupo que es mayor que el blanquiazul (19).

Así que la selección se ha quedado sin ningún margen para fallar. Este miércoles se la juega contra México y el sábado ante Brasil, ambos a las 22.00 horas (horario español). La primera derrota ya le obliga a sumar una victoria para estar en las eliminatorias, a la espera de lo que haga Marruecos por esa primera o segunda posición.