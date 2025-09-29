Málaga CF: Malos números y malas sensaciones

¿Es este Málaga CF peor que el de la temporada 24/25? Menos puntos en el casillero, menos goles marcados, una plantilla bajo la lupa y un fútbol muy poco atractivo tienen al conjunto blanquiazul al borde de la crisis después de conseguir 1 de los últimos 12 tantos posibles. Números malos, deficientes, a los que acompañan unas sensaciones que tampoco dan síntomas de resurrección de cara a visitar al Racing de Santander y recibir al Deportivo de La Coruña.

Es cierto que la situación es la que es. Álex Pastor se perderá toda la temporada, Luismi no volverá hasta diciembre, Ramón y Moussa regresarán después de una lesión de ligamento cruzado, además de dos lesiones musculares para Carlos Puga y Joaquín Muñoz o la baja internacional de Izan Merino. Por el camino, varias bajas víricas y molestias en algún tobillo. Un panorama desolador que no justifica por completo el momento que atraviesa el equipo.

Menos puntos

Este Málaga ya ha puntuado menos que el que volvió al fútbol profesional. La plantilla actual ha logrado ocho puntos, todos ellos conseguidos en las cuatro primeras jornadas después de amarrar dos victorias -Real Sociedad B y Las Palmas- por otros dos empates -Eibar y Granada-. A partir del mejor inicio del equipo desde la temporada 2018/19, todo lo que ha protagonizado el conjunto blanquiazul son derrotas ante el Huesca, el Cádiz y el Burgos, con errores de bulto y poco fútbol. El puntaje a estas alturas del Málaga CF anterior era de 10.

Menos goles

Loren Juarros y Sergio Pellicer afrontaron el mercado de fichajes con una clara tarea: darle solución al grave problema del gol. El equipo perdió la mitad de las cifras goleadoras con las salidas de Dioni, Antoñito, Baturina, Kevin y Manu Molina. Aún con Sergio Castel en nómina, los blanquiazules anotaron ocho goles en las siete primeras jornadas.

Por contra, este verano llegaron futbolistas con olfato como Adrián Niño, Eneko Jauregi o Joaquín Muñoz. Pues solo el ariete de Rota ha conseguido ver puerta este curso, aportando uno de los seis goles que ha conseguido la plantilla. Rafa Rodríguez (2), Chupete (2) y Dani Lorenzo (1) completan la lista de goleadores hasta el momento. Ni los extremos ni la mayoría de futbolistas de segunda línea han conseguido sumar cifras.

Chupete celebra uno de sus goles ante el Granada. / Gregorio Marrero

¿Menos recursos?

Pellicer también ha reconocido varias cuestiones en sus ruedas de prensa: que está más satisfecho y que esta plantilla tiene más recursos para disponer de un mayor número de planteamientos, trastocados después del largo número de lesiones que ha sufrido el grupo. Esas han sido las palabras del técnico, pero no han encontrado una realidad sobre la que sostenerse.

Es cierto que la plantilla tiene a seis jugadores lesionados, cuatro de ellos de larga duración, además de la baja internacional de Izan Merino y a Adrián Niño con molestias por un sobreesfuerzo evitable. A partir de ahí, ningún futbolista, salvo Dani Lorenzo, ha pisado el césped y ha cogido el timón para convertirse en una pieza indispensable en este tramo tan delicado de la temporada. El rendimiento está siendo bastante bajo a nivel general y solo el delantero volverá pronto. Si hay más recursos, no se está reflejando.

Menos fútbol

Así, con menos puntos en el casillero, menos goles marcados y menos piezas efectivas, la causa directa pasa por tener menos fútbol sobre el campo. Durante la pretemporada se llegó a insistir -por parte de todos los estamentos del club- que el juego del equipo iba a ser más vistoso y atrevido. Hasta el momento, ni siquiera con todos los futbolistas disponibles, la realidad ha estado bastante lejos, a excepción de momentos muy puntuales, esporádicos. El Málaga CF 24/25 ofreció al principio mucha más valentía.

Este grupo solo mejora al anterior en goles encajados (7-9). No obstante, muchos de ellos llegaron entonces por volcar al equipo en ataque y ofrecer una versión mucho más arriesgada. La sensación en las últimas semanas ha sido de que cualquier equipo necesita lo justo y necesario para colocar el balón en la red de Alfonso Herrero.

Ahora vienen Racing de Santander, Dépor, Leganés y Andorra. Mucho tiene que mejorar el Málaga CF para bordear la crisis y sumar algo más que los ocho puntos que lleva.