Dani Lorenzo, algo de luz en el Málaga CF

Al Málaga CF le están faltando referentes de fiabilidad en estas últimas semanas. El equipo blanquiazul acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar y el terreno de juego no está dejando noticias satisfactorias en cuanto a rendimiento individual. Los que estaban llamados a liderar en mayor medida al equipo se han hecho 'humanos' y otros muchos están en la enfermería. Solo Dani Lorenzo está siendo una buena noticia entre tanta complicación.

El marbellí afrontaba un inicio de temporada muy importante. El pasado curso estuvo seis meses en el dique seco después de pasar por el quirófano por una complicada pubalgia. Reapareció en las dos últimas jornadas y ahora le llegaba el momento de dar un paso adelante para demostrar que puede ser importante en Segunda División. Sustituyó a Luismi en el debut, fue titular ante la Real Sociedad B, enlazó dos partidos sin jugar y en las últimas tres derrotas ha sido el mejor.

Dani Lorenzo en el partido contra el Eibar. / Gregorio Marrero

Fútbol y gol

Tuvo 23 minutos en el 1-0 en Huesca y le cambió la cara al equipo con una actitud más ofensiva. Le dio mucho fútbol a sus compañeros y puso al Málaga CF cerca de un gol que al final no acabó llegando, sí en el rival. En cambio, ante el Cádiz y el Burgos sí ha sido dueño absoluto del centro del campo. Alterna la creación del juego desde la base de operaciones y también como mediapunta, mucho más cerca de la definición.

En El Plantío fue el responsable de darle el gol al conjunto de Martiricos. Recibió una pared de Lobete, se hizo un autopase para birlar la presencia de un defensa del Burgos y puso el balón con música al palo largo del portero para adelantar al Málaga CF. Cumplió con esa necesidad de tener más hambre en el área rival y lo hizo con mucho talento. Además, en una jugada algo aislada porque era el responsable de sacar al equipo desde atrás junto a Juanpe.

Un centro del campo sin continuidad

Por el momento, ocupa un lugar imprescindible en los planes de Sergio Pellicer porque está siendo el futbolista más fiable en los momentos complicados. Además, en una parcela sensible como la medular con un Carlos Dotor desaparecido, un Juanpe que ha venido a menos en las últimas jornadas o un Darko Brasanac que le falta un punto físico. Algo más arriba, Aarón Ochoa está desaparecido, Rafa intermitente, Lobete desacertado y en banda...

Así que el cuerpo técnico ha encontrado un punto de luz en un momento de tantos grises. Ahora, el trabajo del marbellí pasa por asentar la regularidad que tanto se le ha exigido porque el Málaga CF le necesita ante el calendario que está por venir. Se la juega el equipo en las próximas semanas, recuperando solo a Adrián Niño, y necesita agarrarse a las pocas certezas para pelearle este domingo al Racing de Santander.