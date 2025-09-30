El Málaga CF anuncia la renovación de Larrubia hasta 2028

Ya es oficial. David Larrubia seguirá vinculado al Málaga CF hasta junio de 2028, un año más de lo que tenía firmado. Así lo ha hecho oficial el club de Martiricos, haciendo realidad uno de los acuerdos más esperados por la afición blanquiazul acerca de un futbolista que es puro ADN de Martiricos. Se alarga la relación contractual durante una temporada más, aunque lo más trascendente pasa por la mejora de su contrato económico.

Su salario mejora de forma considerable respecto a lo que tenía en su ficha para esta presente temporada 2025/2026 y la cláusula de rescisión también sufre un aumento considerable, subiendo hasta los ocho millones de euros, para evitar fugas a otros clubes, como ha pasado con otros muchos canteranos. Loren Juarros cierra así una de las operaciones más importantes de cara al futuro.

"Su amor por los colores y el compromiso con el club trasciende lo deportivo: representa los valores de esfuerzo, humildad y entrega que definen al Málaga CF", asegura el club en su comunicado y cierra: "El Málaga CF agradece a David Larrubia la confianza depositada en el proyecto blanquiazul con la ilusión de compartir muchos años de éxitos y objetivos deportivos cumplidos".

ADN Málaga

El malagueño es puro ADN Martiricos. Llegó a La Academia como alevín y fue quemando etapas hasta que a los 18 años debutó con el primer equipo ante el Real Valladolid de la mano de Sergio Pellicer. Alternaba su presencia con los 'mayores' y también con el Atlético Malagueño, hasta que se marchó cedido en la temporada 2022/23 al Mérida de Primera RFEF.

Larrubia celebra junto a sus compañeros un gol contra el Betis. / Gregorio Marrero

Allí, durante la segunda vuelta junto a Dani Lorenzo, comenzó a desarrollarse con continuidad. Asumió galones, liderazgo y comenzó a crecer para volver un año más tarde como blanquiazul y ser una de las piezas más importantes del ascenso a Segunda División. Quedaba esa incógnita de saber si podía trasladar ese rendimiento al fútbol profesional y su rendimiento el pasado curso quedó a la par de Alfonso Herrero.

Aún más líder

Su importancia crece ahora a nivel contractual y también debe hacerlo sobre el terreno de juego. Imprescindible en los planes de Sergio Pellicer, Larrubia no ha tenido un inicio de temporada especialmente brillante, muy lejos de la pretemporada. Ahora debe echarse al equipo a la espalda en este momento tan complicado. Lo hará como referencia que es en el césped. Transmitió su profunda intención de quedarse y ya es una realidad.