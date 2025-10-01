Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adrián Niño sigue al margen a cuatro días de la visita a Santander

El Málaga CF completó en la mañana de este miércoles su segundo entrenamiento semanal con la vista puesta en El Sardinero

Entrenamiento del Málaga CF en la Ciudad Deportiva.

Entrenamiento del Málaga CF en la Ciudad Deportiva. / Álex Zea

Manuel García

El Málaga CF llevó a cabo este miércoles la segunda sesión de la semana en la Ciudad Deportiva con la menta puesta en el encuentro de este domingo (18.30 horas) en El Sardinero y sigue sin haber buenas noticias en lo que a lesionados respecta. A cuatro días del choque, Adrián Niño volvió a ejercitarse al margen por esos problemas en el tobillo, aunque desde el club transmiten que tiene opciones de llegar a tiempo a la cita en Santander.

Enfermería repleta

La lista en la enfermería sigue siendo larga. Además de Adrián Niño, trabajaron en solitario Joaquín Muñoz, Carlos Puga, Moussa y Ramón. Tanto a Joaquín como a Puga aún les queda 1-2 semanas para volver al grupo. Tampoco estuvieron presentes los lesionados de larga duración, Álex Pastor y Luismi, mientras que Izan Merino sigue en Chile disputando el Mundial sub-20 con España.

Rafita, lateral derecho del Atlético Malagueño, se unió al plantel junto con los habituales Andrés Céspedes y Ángel Recio, en un entrenamiento en el que el balón fue protagonista.

Este jueves, nuevo entrenamiento en la Ciudad Deportiva, a partir de las 10.30 horas.

