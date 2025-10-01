Loren: "Solo me preocupa volver a jugar bien y ganar partidos"

Loren Juarros acompañó a David Larrubia en la presentación de la renovación del futbolista malagueño hasta 2028 y fue preguntado, además de por el '10' blanquiazul, por otros temas que afectan en el presente deportivo del equipo de Martiricos. El director deportivo blanquiazul abrió la rueda de prensa destacando que el acuerdo con Larrubia "es la mejor noticia para el club" y alabó su "predisposición" y "sentido de pertenencia".

"Es un día importante. David nos da alegrías de estar por aquí para estas cosas. Predisposición, sentido de pertenencia. Es la mejor noticia para el club, más allá de victorias o derrotas. Manifiestas el compromiso con el club. A ver si conseguimos que el club siga creciendo para que estas cosas se sigan produciendo. Si el club no crece tanto como tú, habrá que separar los caminos. Esperemos que sea lo más tarde posible. Lo primero que pones por delante es querer continuar en el Málaga. En ningún momento habéis puesto en cuestión que el Málaga era la primera opción", dijo Loren.

Proyecto de club

Desde su llegada al club hace más de dos años, Loren siempre ha dejado claro el modelo que quiere instaurar, una idea de club que se refleja en esta ampliación del vínculo con una de las joyas de la cantera blanquiazul. "Es el ejemplo de lo que se quiere construir en este club. Dejamos muy claro el modelo, la manera de hacerlo. Los jugadores malagueños eran una pieza fundamental. Tienen que llegar jugadores de fuera para competir al máximo nivel, los que llegan de fuera son importantes, pero la piedra angular son los jugadores que se forman en La Academia. Estando en el Málaga se puede llegar al fútbol profesional, la manera más fácil para un jugador de Málaga. El Málaga tiene que ser un fin, no el medio. Izan, Rafa, Recio... Esperemos que con lo que estamos construyendo seamos capaces convencer a entornos de que es un buen sitio para estar. Hay amenazas desde muy jóvenes, es un disparate. El Málaga le va a dar la oportunidad a los malagueños, aseguró.

Marcha del equipo

Hablando ya del mal momento que vive el equipo en lo deportivo, con tres derrotas consecutivas, el director deportivo burgalés quiso mandar un "mensaje de confianza y seguridad". "El equipo venía con un rendimiento muy bueno. El fútbol tiene estas cosas. Pequeñas situaciones hacen que nadie te gane fácil, pero no hemos sido capaces de mantener ese rendimiento de resultados. Contra el Granada hubo una fase espectacular. Contra el Cádiz el equipo no mereció perder. Los partidos de fuera han dejado peores sensaciones. Tenemos que recuperar esos registros individuales y colectivos. Preocupados por solucionarlo. El equipo compite, con más o menos calidad, pero siempre ha competido. No nos ha ganado nadie fácil, pero nos han ganado. Recuperar sensaciones, recuperar la confianza y seguir trabajando".

Confianza en Pellicer

Por último, fue preguntado por la confianza en el técnico, Sergio Pellicer. "Sabéis cómo funciono, cómo creo en los modelos. Es suficiente demostración. No me preocupa la renovación, me preocupa recuperar el tono del equipo. Volver a jugar bien y volver a ganar partidos. Lo demás no me preocupa", concluyó.