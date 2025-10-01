Larrubia: "Quiero darme la oportunidad de intentar ascender con el Málaga"

David Larrubia y el Málaga CF han alcanzado un acuerdo para seguir juntos hasta 2028 y este miércoles llegó el momento de presentar su renovación en La Rosaleda. Con traje para la ocasión y con una tremenda felicidad en la cara, el 10' blanquiazul quiso agradecer al club de su vida por darle "la oportunidad de ser futbolista" y a todo su entorno -familia, amigos, compañeros, representante...- porque le "dan la vida para poder llegar hasta aquí.

Tras una valoración de Loren Juarros, en la que destacó que esta renovación "es el ejemplo de lo que se quiere construir en el club" y esas palabras del propio futbolista, el extremo malaguista respondió a las preguntas de los medios de comunicación en la sala de prensa de La Rosaleda:

Oficialidad de la renovación

"Siento mucha alegría. Es un día importante para mí y para mi familia. Quiero crecer junto al equipo. Quiero intentar ascender a Primera División".

Ejemplo para canteranos

"Soy consciente de lo que significa esta renovación, como ejemplo para la cantera para los chavales que son de Málaga y sueñan con estar en el primer equipo. Ejemplo, constancia, trabajo... A veces he recibido ofertas de otros equipos y anteponía estar aquí. He tomado la mejor decisión. Con trabajo y humildad se puede llegar al primer equipo".

Negociaciones

"He puesto las cosas fáciles. Solo he pedido que se me valore y poco más. Tenía ganas de estar, el club ha puesto facilidades. Ha sido relativamente fácil por las dos partes"

Rechazar otras propuestas

"Sentido de pertenencia. Estoy en el club donde puedo seguir creciendo. Si me voy a ganar más dinero a otro lado, mi carrera se puede estancar. Quiero darme la oportunidad de intentar ascender con el Málaga. En estos años. Si no, pues buscar otro sitio para ser feliz. Aquí es donde más voy a crecer como futbolista".

Momento futbolístico

"No sé dónde estará mi techo. Cada año doy algo más en mi juego. Soy más veterano en el campo. Tengo mucho margen de mejora. Quiero hacer números, sentirme importante en el equipo. Ya lo siento, pero quiero serlo más".

Hipotética salida en el futuro

"Lo he hablado con mi familia. Quiero salir bien, en caso de que llegue a salir. Dejar la cantidad de dinero que el club vea correcta. Y dejar las puertas abiertas para volver. Es el club de mi vida y no quiero que una marcha mía sea que la afición no me quiera. Dejaría el dinero oportuno y saldría de la mejor manera posible".

Tatuajes

"Quería hacerme algo del ascenso. Me he tatuado todo el brazo izquierdo de cosas de Málaga y el ascenso. Que mejor manera que tatuarme de por vida el escudo del Málaga".