Comité
Tres partidos de sanción para Sergio Pellicer
El entrenador de Nules no podrá sentarse en el banquillo en los partidos frente al Racing de Santander, Deportivo de la Coruña y Leganés
Dura sanción para Sergio Pellicer. El entrenador del Málaga CF fue expulsado al término del encuentro del pasado domingo en Burgos y ya se conoce la sanción que le aplica el Comité: tres partidos. Por tanto, el técnico de Nules no podrá sentarse en el banquillo en los encuentros frente al Racing de Santander, Deportivo de la Coruña -en La Rosaleda- y en la visita a Leganés. Será su segundo, Alejandro Acejo, el que dé las instrucciones desde la banda.
Tres partidos en la grada
Por lo reflejado en el acta, en el club ya esperaban una sanción de este calibre. El trencilla Palencia Caballero señaló que tras finalizar el choque expulsó el técnico blanquiazul por la siguiente frase: "Ya verás la locura que has montado". Además, añadió que "El entrenador visitante, D. Sergio Pellicer García, tras la finalización del encuentro y estando en el túnel de vestuarios, ha continuado protestando a voz en grito hasta la puerta del vestuario arbitral". Por ello, le caen tres encuentros en total.
Así las cosas, Pellicer no podrá sentarse en el banquillo hasta el encuentro frente al Andorra en La Rosaleda (domingo 26 de octubre, 14.00 horas). Los tres encuentros anteriores tendrá que verlo desde la grada.
Sanción para Galilea
También se ha conocido la sanción que se aplica a Einar Galilea. El central blanquiazul tendrá que cumplir un partido de sanción tras ser expulsado por doble amarilla en Burgos, la segunda de ellas por protestar ya en el descuento.
