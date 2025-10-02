El Málaga CF se abona a jugar los domingos

Nuevo horario confirmado para el Málaga CF. LaLiga ha dado a conocer la fecha y hora oficial de los encuentros de la 12ª jornada en Segunda División, en la que los blanquiazules tendrán que visitar Castalia. Ese encuentro de los de Sergio Pellicer en campo del Castellón ha quedado fijado para el domingo 2 de noviembre, a partir de las 18.30 horas.

Un nuevo partido en domingo para un Málaga CF que se ha habituado ya a jugar en el último día de la semana. Por ahora, el equipo blanquiazul está escapando de encuentros en viernes y lunes, y así seguirá siendo, como mínimo, hasta la jornada 12. En estas siete jornadas celebradas ya hasta la fecha, ha jugado tres encuentros en sábado y cuatro en domingo, incluyendo los dos últimos ante el Cádiz y el Burgos. Y será en domingo cuando juegue también sus próximos cinco duelos.

Próximos partidos

El primero de ellos será este domingo 5 de octubre frente al Racing de Santander en El Sardinero (18.30 horas). Siete días más tarde, se medirá en La Rosaleda al Deportivo de la Coruña (domingo 12 de octubre, 21.00 horas). En la jornada 10, el Málaga CF visitará al Leganés el domingo 19 a primera hora de la tarde (14.00 horas). Y ese mismo horario (14.00 horas) se repetirá el domingo 26 para el choque ante el Andorra en La Rosaleda.

Después de lo anunciado este jueves por LaLiga, el Málaga ya sabe que también arrancará el mes de noviembre jugando el domingo 2 frente al Castellón en Castalia (18.30 horas).