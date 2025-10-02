Málaga CF y Racing enfrentan sus malas dinámicas

Málaga CF y Racing de Santander llegan muy necesitados al duelo que les enfrentará este domingo en El Sardinero (18.30 horas). Blanquiazules y santanderinos empezaron el curso con buenos resultados, mejores aún los del equipo cántabro, pero en las últimas jornadas han sufrido varios reveses que han dejado las primeras dudas de la temporada en ambos lados y que han despertado críticas contra Sergio Pellicer y José Alberto López, dos de los entrenadores más longevos en los banquillos de los clubes de LaLiga Hypermotion.

Dinámicas negativas

El conjunto blanquiazul necesita volver a puntuar para dejar atrás esa racha abierta de tres derrotas consecutivas que han activado las primeras alarmas. Los blanquiazules arrancaron el curso con buenos números, 7 puntos de 9 posibles, pero a partir de ese empate en casa contra el Granada en la cuarta jornada, todo se ha torcido. Los de Pellicer no fueron capaces de cerrar un partido que dominaban por 2-0 frente al cuadro nazarí en La Rosaleda, sumaron solo un punto, y fue el inicio de una cuesta abajo de pendiente pronunciada. Tras ese empate, tres derrotas consecutivas ante Huesca (1-0), Cádiz (0-1) y Burgos (2-1), todas ellas por la mínima que han hecho retroceder al equipo hasta la 13ª posición y que, sobre todo, han dejado unas malas sensaciones a nivel futbolístico.

Tres tropiezos consecutivos. 1 punto de 12 posibles. Una racha negativa que el Málaga CF necesita cortar de raíz ante otro equipo que ha seguido una trayectoria similar, de más a menos. El Racing de Santander arrancó el curso arrasando con cuatro victorias consecutivas que le auparon en lo más alto de la tabla con 12 puntos. Ya en ese cuarto triunfo, en Almería, sufrió de lo lindo y una expulsión tempranera de los indálicos le facilitó remontar un partido en el que caían por 2-0. Le pudo dar la vuelta para conseguir la que hasta ahora es su última victoria.

Dos derrotas sonadas

Las últimas semanas tampoco han sido tranquilas por Santander. No solo por las derrotas, si también no por la forma y los rivales. En esta racha de tres encuentros sin ganar -1 punto de 9 posibles-, los de José Alberto López han caído en El Sardinero, escenario del encuentro del domingo, frente a dos equipos recién llegados a la categoría de plata. Perdió ante la Cultural Leonesa con un sonado 2-4 (el encuentro llegó a ir 0-4 en la segunda parte) y este pasado fin de semana volvió a perder de local frente a un Andorra de Ibai Gómez (1-2) que está siendo la revelación de este inicio de temporada en Segunda. Entre medias, empató en Córdoba (2-2) un partido que se le escapó en el descuento.

Si Pellicer ha recibido críticas en los últimos días, José Alberto López tampoco ha tenido una semana tranquila. Pese a que su equipo sigue asentado en zona de play off (4º), gracias a ese gran arranque, hay voces críticas con su labor la frente del equipo. Incluso algunos piensan que su periplo debía haber acabado el día que fue apeado de la fase de ascenso por el Mirandés el curso pasado.

Así las cosas, el Málaga CF y el Racing de Santander, Sergio Pellicer y el exentrenador blanquiazul José Alberto López, llegan al choque de este domingo con la necesidad imperiosa de poner fin a sus dinámicas negativas. Esto no ha hecho más que empezar, pero la Hypermotion no espera a nadie.