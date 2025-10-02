Los posibles rivales del Málaga CF en la Copa del Rey

El próximo lunes 6 de octubre se llevará a cabo el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey y el Málaga CF y el resto de equipos de la provincia malagueña -Juventud de Torremolinos, Antequera y Estepona- ya conocen a sus posibles rivales. La RFEF ha introducido novedades y una de ellas es la creación de diferentes grupos geográficos para conformar los emparejamientos de las primeras rondas, por lo que el número de posibles enfrentamientos ha quedado acotado.

Grupo 3 del sorteo de Copa

La Federación ha conformado cuatro grupos geográficos diferentes para el sorteo de esta primera ronda de Copa del Rey. Y los malagueños están en marcados en el 3 junto al resto de andaluces y equipos de la comunidad valenciana, Murcia, Ceuta y Melilla. En total son 34 clubes en este grupo, divididos por categoría:

Primera División: Villarreal, Real Betis, Valencia, Sevilla, Levante y Elche.

Segunda División: Almería, Granada, Cádiz, Córdoba, MÁLAGA CF, Castellón y Ceuta.

Primera RFEF: Eldense, Cartagena, Real Murcia, ANTEQUERA CF Y JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF.

Segunda RFEF: Torrent, La Unión Atlético, UCAM Murcia, Atlético Antoniano, CD ESTEPONA, Puente Genil, Lorca Deportiva y Real Jaén.

Tercera RFEF: Roda, Ciudad de Lucena y Cieza.

Copa Federación: Orihuela y CD Toledo.

Eliminatoria previa: Ganador del Manises-Los Garres, Ganador del Sporting de Ceuta-Maracena y Ganador del Atlético Melilla-Palma del Río.

Formato del sorteo

Como es habitual en la Copa, se irá emparejando a los rivales de inferior categoría con los de mayor categoría, para estas eliminatorias a partido único que se jugarán en el campo del club de menor categoría. Por tanto, con esta composición, al Málaga CF solo le puede tocar un rival de Tercera o Segunda RFEF. Existe la posibilidad, por ejemplo, de que se repita el emparejamiento de la pasada temporada entre el Estepona y el equipo blanquiazul.

Por su parte, al Antequera y al Juventud de Torremolinos, ambos de Primera RFEF, le puede caer un equipo de su misma categoría, por lo que podrían enfrentarse entre ellos en un derbi provincial, o un equipo de Segunda RFEF. Mientras que al CD Estepona la tocará uno de Segunda División o de Primera RFEF.

Este sábado se definirán las tres eliminatorias de la ronda previa y ya tendrán nombre y apellidos todos los componentes de este grupo 3 para el sorteo del próximo lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.