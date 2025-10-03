Javi Montero-José Alberto, el morbo del Racing-Málaga CF

Málaga CF y Racing de Santander afrontan este domingo (18.30 horas) un partido muy importante en lo deportivo. Ambos llegan en un momento de dudas, encadenando derrotas y varias jornadas sin ganar, y con la necesidad de poner fin a sus rachas negativas con una victoria. Es un encuentro capital para ambos, que además estará rodeado del ‘picante’ de un reencuentro que ha dado mucho que hablar este verano en tierras cántabras.

Javi Montero vuelve a verse las caras con el Racing de Santander y con José Alberto López... y el técnico asturiano también se cruza de nuevo en el camino del club blanquiazul, del que no salió del todo bien tras ser fulminado en la temporada 2021/22 después de un sangrante 0-5 del Ibiza en La Rosaleda.

Una relación enquistada

El fichaje de Javi Montero por el Málaga CF, con su consecuente marcha de Santander, ha sido uno de los movimientos más llamativos del mercado de fichajes de verano en LaLiga Hypermotion. El sevillano era un central contrastado en la categoría y que venía hacer buena temporada en el Racing, sobre todo en la primera vuelta, pero a raíz de una lesión que le apartó varios meses del equipo su relación con José Alberto se enquistó, hasta el punto de que prefirió poner fin a su etapa en El Sardinero y recalar en Martiricos.

Tras ser uno de los centrales más destacados de la categoría en la primera vuelta, Montero pasó por el quirófano para resolver un problema en la rodilla y, cuando ya estaba apto para volver a los terrenos de juego, José Alberto no le dio más bola y ni siquiera llegó a jugar en el play off de ascenso. Una publicación de la pareja de Montero, supuestamente haciendo referencia a esta situación, terminó por hacer explotar la relación jugador-entrenador.

Montero fue preguntado por los motivos de su salida en su presentación en el Málaga CF, y quiso quitar hierro al asunto. «Lo único que tengo que decir es dar las gracias al Racing por darme la oportunidad. Quería volver a España, y solo tengo palabras de agradecimiento. Ahora soy jugador del Málaga, es en lo único que me centro», dijo al ser preguntado en sala de prensa. También hubo declaraciones desde Santander. El director deportivo de la entidad cántabra, Chema Aragón, aseguró que «se enquistó todo a raíz del final del partido de Miranda, con gente de su entorno que se equivocó, para mi gusto y para el gusto de todo el mundo. A partir de ahí sí que tengo que decir que tenía más ganas él de marchar que José Alberto de que se fuera». Este domingo volverán a verse las caras, con tres puntos muy importantes en juego para todos.

La salida de José Alberto de Málaga

La marcha de José Alberto del club blanquiazul, hace ya cuatro temporadas, tampoco fue la mejor. De hecho, en años posteriores el técnico ha hablado sobre el asunto tirando algunas ‘pullitas’ hacia la capital de la Costa del Sol. «Se fue muy injusto, terriblemente injusto conmigo, pero forma parte del fútbol. No seré ni el primero ni el último entrenador al que echen. Creo que para tomar este tipo de decisiones se tienen que analizar mucho más cosas que un resultado», afirmó. El asturiano fue destituido a mediados de la temporada 2021-22, después de que el equipo blanquiazul encajase un doloroso 0-5 frente al Ibiza. Una temporada que arrancó bien, con buenos resultados en casa y desastrosos a domicilio, terminó antes de tiempo para José Alberto en Málaga.