El Málaga se inmola en Santander (3-0)

El Málaga CF no levanta cabeza. Ni cuando parece que puede ser el día de asomarla y dar un puñetazo sobre la mesa. Siempre pasa algo. Esta vez fue una expulsión de Javi Montero al filo del descanso que echó por tierra el partido que estaban haciendo hasta el momento los blanquiazules. Los de Sergio Pellicer tuvieron que jugar con un jugador menos todo el segundo tiempo y eso es una desventaja demasiado grande para sostener a un Racing que pasó de las dudas a hacerse dueño del partido y golear en la segunda mitad.

Partido marcado por la expulsión de Montero

Cuando la dinámica es negativa, todo te viene en contra. Todo te sale mal, hasta en un partido que tienes controlado y en el que público local estaba impacientándose con su equipo. El conjunto blanquiazul demostró mucha personalidad en los primeros 45 minutos de su visita a Santander, pero todo se torció al filo del descanso con la expulsión de Javi Montero. Se pasó de frenada y se llevó por delante el tobillo de Andrés Martín. De entrada, la colegiada le mostró amarilla, pero le llamaron desde la sala VAR para que sacara la roja al central malaguista.

Antes de eso, el Málaga fue mejor durante muchos minutos. Eso sí, es imposible hacer goles con tan poca ‘maldad’ cuando te plantas en el área rival. La primera de los blanquiazules llegó a los 5 minutos, con un tiro directo de falta de Dani Lorenzo que se marchó rozando el palo. El balón era de los de Pellicer, tocaban con criterio y salían de la presión racinguista una y otra vez con facilidad para llegar con muchos efectivos a campo rival. Pero las acciones morían una y otra vez en los metros finales. Incapaces de dar un buen último pase, sin tino para chutar con intención. Y cuando lo hizo, Gabilondo estaba adelantado y el gol fue anulado por fuera de juego.

El Málaga estaba tan tranquilo y asentado en el campo que llevó a la impaciencia a la parroquia santanderina. Hasta se escucharon silbidos en algunos momentos de la primera mitad. Aun así, los de José Alberto también tuvieron un par de ocasiones claras en los primeros 45 minutos. La más clara, una de Sangalli que tuvo que repeler Alfonso Herrero con una gran intervención con el pie derecho.

Sin goles en el marcador, y justo tras esa expulsión de Montero se llegó al descanso. No hizo movimientos Pellicer pese a la expulsión. Siguió con los mismos, con Juanpe retrocediendo su posición al puesto de central. Pero el partido cambio por completo. Con inferioridad numérica, el Málaga perdió toda iniciativa y le tocaba remangarse para achicar agua una y otra vez.

Primer cambio en el Málaga CF a la hora de partido. Dani Sánchez por Lobete. Y justo ahí llegó el tanto local, que ya empezaba a barruntarse. En un balón al espacio de Íñigo Vicente a Sangalli donde Alfonso Herrero no está contundente y el balón llega rebotado a Villalibre para que marque a puerta vacía.

Se intentó reponer el Málaga y tuvo dos ocasiones clarísimas de gol para empatar. Primero, Ezkieta le hizo un paradón a Rafa y luego Dani Sánchez le cabeceó a las manos con toda la portería para él. Las llegadas del Racing eran cada vez más claras. Ya había más espacio y muchos metros a la espalda de los defensas blanquiazules. Se libró del segundo el Málaga por centímetros. Andrés Martín estaba ligeramente adelantado cuando definió ante Herrero, que otra vez tuvo que intervenir para sacar un cabezazo de Jeremy a bocajarro.

El Racing, a placer en el tramo final

Las ocasiones se sucedían. Hasta que llegó el punto de acierto en los atacantes santanderinos. Salinas la puso y, ahora sí, Jeremy batió a Alfonso Herrero para hacer el segundo. Jauregi y Ochoa al campo a 15 minutos del final. Pero al Málaga ya no le quedaban fuerzas para llegar arriba.

Brasanac y Rafita entraron a 10 minutos del final. El partido estaba muerto. El Racing, a placer ya ante un Málaga desfondado. Y Andrés Martín hizo el tercero para dar la puntilla. Nueva derrota. Ya van cuatro seguidas. Y cinco partidos sin ganar. En una semana viene el Dépor a La Rosaleda, otro duro examen.