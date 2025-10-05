La España de Izan Merino se mete en los octavos del Mundial sub-20

España ya está en octavos del Mundial sub-20 de forma matemática. El combinado nacional dirigido por Paco Gallardo ganó a Brasil (1-0) con gol de Iker Bravo en la última jornada de la fase de grupos y ya se ha asegurado el billete para la siguiente ronda como una de las mejores terceras.

Izan Merino, protagonista

Izan Merino volvió a jugar el partido completo y fue pieza fundamental en el pase del equipo español. De nuevo actuó de inicio como central, pero acabó el choque en el centro del campo. Después de no jugar en el debut ante Marruecos, el malagueño se ha convertido en un fijo para Paco Gallardo, que lo sigue utilizando como un comodín en varias posiciones.

La clasificación de España para octavos alarga la experiencia en el Mundial sub-20 de Izan Merino, pero también retrasa su vuelta a Málaga. En función de hasta donde llegue la Rojita puede perderse hasta dos encuentros más, frente al Deportivo de la Coruña y el Leganés.

Pase a octavos certificado

Hubo que esperar hasta la disputa de los partidos del siguiente grupo, pero la Selección española sub-20 ya está matemáticamente clasificada para los octavos de final del Mundial sub-20.

España venció por 1-0 a Brasil gracias a un gol de Iker Bravo, pero el triunfo de México ante Marruecos dejaba a los nuestros terceros del grupo C y teniendo que esperar al resultado del próximo partido, que enfrentaba a Australia y Cuba. La victoria de los australianos sobre los caribeños (3-1) otorgaba de forma matemática el pase a la Selección española como una de las cuatro mejores terceras clasificadas.

El primer objetivo ya está conseguido, ahora solo falta saber cuál será el rival de España en octavos: Japón, líder del grupo A, o Ucrania, campeona del grupo B.