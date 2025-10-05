Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Málaga CF cae a puestos de descenso

La goleada encajada en El Sardinero (3-0) supone la cuarta derrota consecutiva de un equipo que no había vivido una racha tan negativa desde que consumó su último descenso a Segunda

La tristeza de los jugadores malaguistas era más que evidente al concluir el duelo en Santander.

Todas las luces rojas están encendidas en el Málaga CF. La derrota de este domingo en El Sardinero (3-0) coloca a Sergio Pellicer en su peor momento de resultados al frente del banquillo blanquiazul, como él mismo reconoció en rueda de prensa. De hecho, la escuadra malaguista acaba de caer a puestos de descenso. No encadenaba cuatro derrotas seguidas desde que consumó su último descenso a Segunda.

El cuadro costasoleño sólo tiene por detrás en la tabla clasificatoria a una Cultural Leonesa que, con siete puntos y un punto menos, recibirá este lunes al Albacete; y al Zaragoza y el filial de la Real Sociedad, ambos equipos con seis puntos y a dos de los malaguistas. Con esta presión se vivirá el duelo del próximo domingo en La Rosaleda. Será ante un Deportivo que llegará por su parte invicto y con el doble de puntos, hasta 16, en su casillero.

Una racha inédita

Recordemos que en 2025 los blanquiazules apenas han sumado ocho triunfos y siete empates por hasta 14 derrotas. Los primeros meses de este año acarrearon dos malas rachas de hasta tres derrotas consecutivas, en dos tramos distintos, y con la sucesión de lesiones que ha acumulado en estos primeros meses de competición vuelve a mostrar ahora una imagen bien distinta de la que hizo ilusionar a la afición tanto durante la pretemporada como en las primeras jornadas de la presente campaña.

