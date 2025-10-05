Las notas de los jugadores del Málaga CF frente al Racing de Santander

El Málaga CF volvió a perder y ya van cuatro derrotas consecutivas. El conjunto blanquiazul se marchó con un 3-0 de si visita a El Sardinero en un partido que tuvo dos partes muy diferenciadas. La expulsión de Javi Montero al filo del descanso lastró a los de Pellicer, que se vieron superados en la segunda mitad en inferioridad numérica.

Alfonso Herrero (4) Salvo varios goles cantados. Estuvo demasiado blando en el duelo con Sangalli en el primer gol del Racing.

Gabilondo (5) Valiente para subir una y otra vez al ataque. Marcó, pero en fuera de juego. Sufrió con los balones a la espalda.

Murillo (5) Firme en los duelos. Sobrepasado en la avalancha final del Racing, con el equipo en inferioridad.

Javi Montero (1) Dejó al equipo con 10 al borde del descanso por una entrada a destiempo.

Víctor García (4) Muchos problemas para defender a Andrés Martín. Dobló bien por banda, pero no se la dieron.

Juanpe (5) Bien, hasta que el equipo se quedó con 10. Pasó a jugar de central y sufrió, como es normal.

Dani Lorenzo (5) De lo mejor del equipo. Muy activo con balón en la primera mitad. Desfondado ya al final por el esfuerzo.

David Larrubia (4) Partido complicado. Le costó aparecer. Sigue sin tener un gran día. Algún remate flojo y poco más

Rafa Rodríguez (5) Se asomó con peligro por el área rival. Como el resto, superado en la segunda mitad.

Lobete (4) Sigue siendo muy blando cuando llega al área rival. Siempre falta ese pase bueno o remate certero.

Chupete (4) Estuvo siempre cerca del gol en la primera mitad. Nada de nada en la segunda en un contexto diferente.

Suplentes

Dani Sánchez (4) Jugó media hora por delante de Víctor García. Pudo hacer poco más que defender.

Eneko Jauregi (SC) Salió con ganas. Sin incidencia. Poca participación.

Aarón Ochoa (SC) Remate flojo en una buena ocasión. Nada más.

Darko Brasanac (SC) Sin tiempo para ser valorado.