Otra vez CD Estepona-Málaga CF en la primera ronda de la Copa del Rey

CD Estepona-Málaga CF, Real Murcia-Antequera CF y Torrent CD-Juventud de Torremolinos. Estos son los emparejamientos que ha determinado el sorteo de la Copa del Rey, celebrado este jueves en el tradicional salón Luis Aragonés de la Federación Española de Fútbol en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, para abrir la primera ronda del torneo del k.o los próximos 28, 29 y 30 de octubre.

La competición ha estrenado esta temporada la separación geográfica en las dos primeras rondas. La RFEF ha dividido al país en cuatro zona con el objetivo de reducir costes para los equipos más modestos y poder facilitar el desplazamiento de las aficiones. Andalucía, por ejemplo, estaba encuadrada con Murcia, Comunidad Valenciana, Ceuta y el CD Toledo.

CD Estepona-Málaga CF

La primera ronda de la Copa del Rey 25/26 trae otra vez un derbi provincial con el CD Estepona-Málaga CF por segunda temporada consecutiva, ahora sí en el Francisco Muñoz Pérez. Ambos clubes ya se enfrentaron en la primera ronda del curso pasado en un duelo que no pasó desapercibido para ninguno: el equipo local, de Segunda RFEF, dio el campanazo en 120 minutos para eliminar a su rival de Segunda División. Pellicer y los suyos habrán aprendido de aquello.

Será un partido idóneo para que ambos clubes dejen atrás su trayectoria actual en Liga. Si bien los blanquiazules están inmersos en su peor racha desde 2018, cuando aún estaban en Primera, el CD Estepona no ha comenzado la temporada mucho mejor. También está en puestos de descenso con un balance de 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas en el inicio del curso. Al menos, Pellicer espera para entonces haber recuperado a algunos lesionados.

Derbi copero que enfrentó al CD Estepona y al Málaga CF en 2024. / LOF

Real Murcia-Antequera CF

El equipo dirigido por Abel Gómez regresa dos años después a la Copa del Rey y lo hará contra un equipo también de Primera Federación. Los blanquiverdes no saben lo que es ganar aún esta temporada. Ha sido un verano de muchos cambios, especialmente sensible el del banquillo tras la salida de Javi Medina, y puede encontrar en la Copa del Rey un balón de oxígeno.

No obstante, se enfrentará contra el Real Murcia, que también juega en la tercera categoría del fútbol español. Aunque tampoco atraviesa su mejor momento, siendo el equipo que precede a los cinco que están en descenso, entre ellos el propio Antequera.

Torrent CF-Juventud de Torremolinos

El Juventud de Torremolinos regresa a un torneo que le ha dado grandes noches a su historia más reciente, aunque ha sido uno de los más perjudicados por el sorteo. Tendrán que viajar hasta Valencia para competir contra el Torrent CF, equipo de Segunda Federación, una categoría por debajo de la de los malagueños.

Pese a todos los problemas extradeportivos y económicos, el club torremolinense vive su año más especial después de ascender a Primera RFEF. Allí mantiene el tipo, fuera de los puestos de descenso, y también puede encontrar en la Copa una competición que revitalice al club. Su rival, el Torrent, no sabe lo que es ganar aún, pero contará con el apoyo de su público para superar esta primera ronda de la competición.