¿Puede Pellicer darle la vuelta a su peor momento en el Málaga CF?

Sergio Pellicer y el Málaga CF se han quedado en una situación límite. El técnico blanquiazul reconoció en su última rueda de prensa que está en su «peor momento» desde que llegó al banquillo de Martiricos, aunque matizó que es a nivel de resultados y no de sensaciones. Sin embargo, la situación parece bastante diferente desde fuera. El equipo no deja de encadenar derrotas y el domingo se presentará en La Rosaleda en algo parecido a un juicio final contra el líder, el Deportivo de La Coruña.

El peor momento de Pellicer

El técnico castellonense ha sido una de las figuras más queridas por el malaguismo en los últimos años. Salvó al equipo con las 18 fichas y también lo devolvió desde Primera RFEF. En su currículum se queda la mancha del descenso, cuando cogió a un equipo muerto desde el principio y que ya había tenido a otros dos entrenadores. Ahora, después de no puntuar en las últimas cuatro jornadas, la división de opiniones sobre su continuidad es absoluta.

Pellicer cumplió en Santander el primero de los tres partidos de sanción y desde la grada pudo ver a un equipo que parece haberse «caído». El Málaga CF tuvo momentos de superioridad ante el Racing hasta la expulsión de Javi Montero, pero volvió la sensación de que la plantilla no tiene capacidad de levantarse si recibe un mal golpe. Después de quedarse con 10, tres goles de los de José Alberto López para que ahora sea él quien coloque a su exequipo en una zona de alerta roja.

Sin un plan fijo

Al entrenador blanquiazul se le han caído nueve jugadores que podrían ser titulares, pero lo cierto es que este equipo tiene síntomas preocupantes que van más allá de la enfermería. ¿Dónde está el Málaga CF que le jugó de tú a tú al Betis en el Trofeo Costa del Sol? ¿El de la primera parte contra el Almería en pretemporada? Hay jugadores que se mantienen, pero que no se parecen en nada a lo de agosto. No hay ni un solo jugador que se acerque a su mejor estado de forma. Si acaso es Dani Lorenzo y está completamente solo.

Además, Pellicer ha ido variando los planes de partido durante estas ocho jornadas. Adrián Niño o David Larrubia, delantero centro y extremo, han llegado a jugar como carrileros, recorriendo muchos más metros en campo propio que en campo rival. A lo que se suma el cambio en el mensaje. El propio entrenador advirtió en verano que repetir lo de la temporada pasada no podía valer... y numéricamente ahora es incluso peor.

Javi Montero se perderá la visita del Dépor. / Gregorio Marrero

Las últimas decisiones

Es evidente la falta de respuestas que tiene el cuerpo técnico -lesiones de corta y larga duración, y lesionados-, pero también hay decisiones que han dejado al técnico en entredicho. La última más evidente fue la de dejar a Juanpe como central tras la roja a Montero. Evidentemente, es una demarcación en la que no ha jugado como profesional y en la que iba a dejar al equipo muy expuesto. La apuesta sin fin por Lobete en la izquierda o la deriva en ambos laterales.

Ahora no queda más que pensar en el domingo, el partido contra el Dépor. No solo es que se trate del líder, es que Pellicer está obligado a levantar a un equipo que va a volver a casa en los puestos de descenso. El reflejo de la clasificación es alarmante, pero la zona de play off está a menos de dos victorias. Todo pasa por saber y comprobar por ver si este equipo puede ganar de inmediato a su rival gallego, al Leganés, al Andorra o al Castellón -ha ganado los tres partidos desde la destitución de Johan Plat-.

Ahí es cuando Pellicer tendrá que demostrar que no es el peor momento en sensaciones. ¿Se podría salvar alguien en caso de cinco derrotas consecutivas? ¿Está Pellicer al borde del abismo? ¿Se plantea el Málaga cambiar el rumbo del banquillo? Si se puede evitar, debe ser ahora.