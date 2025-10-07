Los 436 minutos que llevaron al Málaga CF del liderato al descenso

El Málaga CF y su afición han vivido en primera persona, otra vez, lo que es LaLiga 'Hipertensiones' en cuestión de cinco partidos. Del mejor inicio de competición desde Muñiz hasta protagonizar la peor racha de resultados desde 2018, aún en Primera División. Y es que hay 436 minutos que explican cómo el equipo blanquiazul ha pasado de ser el líder la categoría a ocupar la 19ª posición, ya en descenso.

Liderato durante el Málaga-Granada

Era la jornada cuatro y el Granada visitaba La Rosaleda con el futuro de Pacheta en el centro de la diana, sin saber aún lo que era ganar este curso. El Málaga CF, en el otro lado, había suma 7 de los 9 puntos posibles y las sensaciones no hacían más que multiplicarse después del doblete que firmó Chupete entre el minuto 14 y el minuto 20. 2-0, fútbol de nivel alto y líder, aunque fuera momentáneo, siete años después. La fiesta en Martiricos era absoluta... y ahí acabó.

La felicidad duró media hora después de los goles de Pau Casadeús y Pedro Alemañ. Al final, 2-2, que pudo ser peor, y una primera plaza que había sido tan efímera como circunstancial, pero la realidad era que ese sexto de play off seguía manteniendo al Málaga CF en los puestos de arriba.

Cuatro derrotas seguidas

A partir de ahí, el calendario se empezó a complicar, sumado a una secuencia de lesiones estrepitosas. El equipo viajó a El Alcoraz y, de la misma forma que sucedió en la temporada anterior, el Huesca se llevó la victoria en el último minuto después de que los blanquiazules hubieran sido mejores al final (1-0). La primera derrota. El Cádiz también, a la mínima de cambio, gol en La Rosaleda y a proteger su portería a cero para salir airoso del derbi (0-1). La segunda derrota.

Tres de las cuatro derrotas han llegado lejos de La Rosaleda. / LaLiga

Las aguas empezaban a estar turbulentas y el Málaga CF tenía que enlazar dos salidas de mucha complicación. La primera fue a Burgos. El gol de Dani Lorenzo hizo respirar a toda una afición, pero ese suspiro fue también irreal. Dos goles calcados, ambos con un centro lateral que acababan en remate en el segundo palo, ponían en jaque a los de Martiricos. La tercera derrota (2-1).

Y la cuarta, hasta el momento, llegó este domingo en el campo del Racing del Santander. Con Sergio Pellicer desde la grada y Einar Galilea cumpliendo sanción, ambos expulsados en El Plantío, el partido se rompió por completo después de la expulsión de Javi Montero al filo del descanso. El equipo salió con uno menos al campo y los de José Alberto López no perdonaron. Estas cuatro derrotas y otros resultados dejaron a los blanquiazules en descenso por primera vez.

Juicio ante el Dépor

En definitiva, así han sido los 436 minutos que han llevado al Málaga CF desde un liderato momentáneo hasta la 19ª posición de la que ahora tienen que salir. Deberán hacerlo contra el Deportivo de La Coruña de Antonio Hidalgo, colocado en lo más alto de la tabla. El reto es complicado y la necesidad es aún mayor.