Los fichajes del Málaga CF no terminan de arrancar

El Málaga CF fue al mercado de fichajes con el firme objetivo de reforzar varios escalones la plantilla de Pellicer y, bien por las lesiones o el rendimiento de los propios jugadores, la realidad es que solo Javi Montero tiene un lugar indiscutible en el once en estos momentos -sancionado ante el Dépor-. El físico ha apartado a Joaquín Muñoz y a Niño, mientras que el césped lo ha hecho con Dotor, Jauregi, Dorrio y Brasanac.

Enfermería

Destinados a ser dos de los fichajes más importantes, Muñoz y Niño llevan sin jugar varias semanas por distintas lesiones. El extremo volverá en un par de encuentros después de sufrir una lesión en el aductor. Salió desde el banquillo en el debut contra el Eibar, pero se hizo rápidamente con la banda izquierda. Cuenta con 314 minutos sobre el césped sin haber logrado cifras, aunque su desborde y sus desplazamientos sí que han dejado números para otros compañeros.

La situación de Adrián Niño es más optimista. Podría volver este domingo, aunque se espera su vuelta desde el Burgos. Tenía molestias en el tobillo, forzó ante el Cádiz y apenas duró media hora sobre el terreno de juego. Firmó el tanto del empate contra el Eibar y ha ido alternando la titularidad contra Chupete. Muchas de las opciones para despertar pasan por el reencuentro del delantero con el gol.

Montero cumplirá partido de sanción ante el Dépor. / LaLiga

Titular

El que tenía un mejor escenario para brillar es Javi Montero. Es el reemplazo natural de Nelson Monte, destinado a ocupar un papel contrastado en el centro de la zaga. Después de la grave lesión de Álex Pastor, la importancia se multiplicó de forma exponencial, al menos en la teoría porque en la realidad no termina de ser el líder de la defensa.

Indiscutible es porque ha jugado las ocho jornadas como titular. Apenas fue sustituido en el minuto 82 contra el Cádiz y se marchó al filo del descanso frente al Racing de Santander por la tarjeta roja. Recuperará el puesto tras cumplir con la sanción, pero no acaba de ser un central regular, sino que deja fallos en muchos partidos, especialmente en la salida de balón.

Suplentes asentados

La situación más llamativa es la de Carlos Dotor. El centrocampista parecía ser primordial al inicio del curso, siendo el timón del equipo, pero su importancia ha venido muy a menos hasta el punto de no jugar en Santander. Él ha perdido impacto y también se ha encontrado con el espectacular momento de forma de Dani Lorenzo. Además, Pellicer confía más en Rafa como mediapunta que en el madrileño. El regreso de Izan Merino se lo pondrá aún más difícil.

Eneko Jauregi apenas ha disputado 53 minutos distribuidos en cinco partidos. Su tarjeta personal sigue virgen, aunque bien podría haber sumado contra el Cádiz después de dos ocasiones muy claras. Es el ariete de área, el clásico rematador, pero también es el único ‘9’ que falta por ver puerta. No está teniendo protagonismo en sus salidas desde el banquillo.

Cierran los fichajes Josué Dorrio y Darko Brasanac, las últimas dos incorporaciones. El extremo debutó en Burgos y salió en la foto del segundo gol. Ante el Racing se quedó a cero. En octubre aún le falta físico. El centrocampista por su parte, disputó 45 minutos ante el Huesca y otros 45 frente al Cádiz, ‘desapareció’ en Burgos y regresó en El Sardinero con 8 minutos de poca trascendencia cuando el equipo ya estaba caído.

Si el físico se lo impide a Niño, podría darse el caso de que ningún fichaje estuviera sobre el césped de inicio ante el Dépor. En el partido más importante y sin los que venían a subir el nivel.