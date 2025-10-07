Izan Merino se clasifica a los cuartos de final del Mundial sub-20

España parece haber borrado de golpe todas las dudas que generó durante los primeros partidos del Mundial sub-20 y ya es una de las ocho mejores del torneo. La selección nacional, otra vez con Izan Merino como titular, firmó el pase a los cuartos de final después de superar a Ucrania gracias a un solitario gol del bético Pablo García (0-1). El centrocampista alarga su experiencia internacional y el Málaga CF confirma su baja para recibir al Deportivo de La Coruña.

Central y titular

Lo cierto es que el de Martiricos ha ayudado a subir las prestaciones defensivas como central, donde rindió este martes de nuevo, y salvó lo que podría haber sido una ocasión clarísima por parte de Ucrania en el descuento de la segunda parte. Antes, ya había dejado grandes acciones en el centro de la zaga y también fue clave en la salida de balón, encontrando siempre a un compañero liberado.

Después de pasar como tercera de grupo y de batir a una Ucrania que había liderado el suyo, España afronta ahora unos días de descanso antes de jugarse estar más cerca de las medallas. Izan Merino y sus compañeros estarán en los cuartos de final contra el ganador del Colombia-Sudáfrica. Los partidos de esta nueva fase se disputarán entre el 11 y el 13 de octubre.

Otra baja en el Dépor

No es el Málaga CF el único afectado este fin de semana por la victoria de España sub-20. Si bien el centrocampista de Martiricos no estará el domingo en La Rosaleda, tampoco lo hará David Mella. El extremo del Deportivo de La Coruña es otro de los imprescindibles de la selección y también del líder de LaLiga Hypermotion con quien dejó dos goles en los primeros cinco partidos.