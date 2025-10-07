El Málaga CF vuelve a los entrenamientos con el líder en el horizonte

El Málaga CF se pone el mono de trabajo en una semana importantísima. Que sea decisiva o no recae en las manos de la plantilla, Sergio Pellicer y Loren Juarros, pero lo cierto es que el equipo blanquiazul se cita con un partido muy parecido a un juicio final en La Rosaleda. La mala noticia es que es contra el Deportivo de La Coruña, el líder de Segunda División, y en ello debe colocar el club todas sus fuerzas desde este miércoles.

Después de encajar en Santander la cuarta derrota consecutiva de la temporada, el Málaga CF necesita dar un golpe sobre la mesa por muchas razones. Parece claro huir de la zona de descenso cuanto antes, pero la realidad es que Sergio Pellicer se está jugando su futuro en el banquillo de La Rosaleda y la plantilla también necesita demostrarse que es capaz de darle la vuelta a la situación tan complicada en la que se ha metido. Por lesiones, por fallos individuales y por otros muchos motivos, pero totalmente inesperado.

Adrián Niño remata a puerta en un entrenamiento del Málaga CF en La Rosaleda. / Málaga CF

Niño, otra vez en el foco

Pellicer vuelve a poner toda su atención en la enfermería en busca de energías renovadas. No obstante, el parte de bajas solo podrá dejar a un jugador liberado y es Adrián Niño. El Málaga CF esperaba que el delantero estuviese disponible para el partido del Racing de Santander, después de descansar ante el Burgos, pero la inflamación de ese tobillo está dejando más problemas de los esperados en un principio. Este lunes, por ejemplo, no estuvo con sus compañeros.

A partir de ahí, el equipo no se plantea un mayor número de noticias positivas. Carlos Puga y Joaquín Muñoz continuarán con sus respectivas lesiones musculares, no se espera el regreso de ninguno de ellos para este partido contra el equipo de Antonio Hidalgo. En el apartado de lesionados de larga duración permanecerán Álex Pastor, Luismi, Ramón y Moussa. Además, esta semana se une Javi Montero al apartado de bajas tras la expulsión, aunque regresa Einar Galilea.

Regreso a La Rosaleda

Así que vuelve el trabajo a Martiricos. Día complicado el que puede vivir La Rosaleda este domingo. Empatar ni siquiera parece suficiente, el Málaga CF está obligado a todo si no quiere que su futuro próximo pase por decisiones dolorosas en la dirección deportiva.