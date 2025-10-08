Dani Lorenzo: "Estamos a muerte con Pellicer"

El Málaga CF dio inicio este miércoles a su programa de 'Valores Blanquiazules' con Dani Lorenzo como protagonista del primer equipo masculino. El centrocampista marbellí está siendo el jugador más fiable en el peor momento de la temporada y transmitió a los medios de comunicación un claro mensaje como representante del vestuario: "Estamos a muerte con Pellicer".

Situación del vestuario

"Yo digo que el vestuario está bien dentro de lo que son cuatro derrotas consecutivas, por supuesto, pero el equipo está confiado de cara a este fin de semana y sobre todo en casa, que nosotros en casa con la afición damos un pasito adelante y tenemos muchas ganas. Creo que estamos teniendo resultados en los que el fútbol no está mostrando las sensaciones que realmente estamos teniendo dentro del campo. Así que estamos con muchas ganas de que llegue el domingo y darle la vuelta a la situación".

Los detalles en contra

"Creo que lo que nos está penalizando mucho son los pequeños detalles. El otro día estábamos haciendo una primera parte muy buena y al final la expulsión, una jugada aislada, pues nos condiciona ya un poco la segunda parte. Los partidos anteriores fueron un poco más de lo mismo, partidos que yo creo que estamos siendo superiores. Esos pequeños detalles que al principio nos estaban cayendo a favor ahora nos están cayendo en contra. La Segunda División es así, es jodida, pero el equipo entrenando el día a día, luego en el partido tiene buenas sensaciones. Tenemos que intentar que esos pequeños detalles caigan a nuestro favor".

Fallos repetitivos

"Nosotros dentro del campo tratamos de estar concentrados lo máximo posible, pero hay veces que, por ejemplo el otro día el tema de la expulsión o la anterior, fue una jugada a balón parado y una falta que tenemos que estar un poco más concentrados. A lo mejor tenemos nosotros una igual y a nosotros no nos están entrando y nuestras pequeñas desconexiones a lo largo de un partido sí nos están penalizando. Nosotros tenemos que intentar que no haya esas pequeñas desconexiones y cuando el otro equipo las tenga aprovecharlas porque no estamos siendo capaces de aprovecharlas".

Influencia de las bajas

"Pues claro que tener bajas influye en el hecho de que la plantilla se hace más corta. Cuantos más jugadores tengamos mejor porque en el entrenamiento la competitividad aumenta, luego hay más variables para el entrenador. Yo creo que el equipo, aun con las bajas, está capacitado para sacar los partidos adelante. De hecho, incluso con las bajas, yo creo que estamos teniendo buenas sensaciones dentro del campo. Lo que pasa es que esos pequeños detalles son los que nos están matando".

Buen momento personal

"Yo intento centrarme en lo que yo puedo controlar, que es mi trabajo diario, que cada día sea un poquito mejor y creo que estoy encontrando esa regularidad que el año pasado con la lesión no pude. Intento estar ayudando al equipo y en cuanto intentas mantener este nivel e incluso aumentarlo, das pasitos adelante y luego los resultados caigan de cara. Cada uno individualmente tiene que intentar dar su mejor versión. Yo lo intento, los compañeros lo están tratando de dar y luego el fútbol tiene momentos que uno está un poquito más arriba, un poquito más preciso, menos preciso".

Dani Lorenzo volvió a ser el mejor ante el Racing. / LaLiga

Confianza en Pellicer

"Nosotros intentamos abstraernos de todo lo de fuera porque sabemos que nuestro trabajo está en lo que hacemos día a día. La verdad es que nosotros no miramos fuera, nosotros estamos unidos como equipo, estamos con el míster a muerte y confiamos en él, en su trabajo y lo único que queremos es que llegue el domingo y poder demostrar el trabajo que hacemos diariamente porque sabemos que podemos sacar esto adelante sin duda".

El líder en el horizonte

"El trabajo no ha cambiado especialmente. Por supuesto analizamos al rival como cualquier partido, vemos sus fortalezas, sus debilidades y en base a eso trabajamos para poder hacerle el mayor daño posible. Luego el trabajo sigue igual, todo a tope, concentrado, tratando de sacar lo mejor para que llegue el fin de y lo afrontamos como una semana más porque está demostrado que en esta Liga tanto el que va líder como el que va último son igual de complicados y lo mismo pierdes contra el último y ganas contra el primero. Entonces cada jornada es la más importante".

Solución a los problemas

"Con tranquilidad, sin el equipo volverse loco, ahora no tenemos que hacer cambios radicales. Ser conscientes de esos pequeños detalles, que cada uno individualmente intente darse cuenta de esas pequeñas desconexiones que nos pasan y luego cuando llegue el partido estar un mayor tiempo concentrado en el partido e intentar tener esa ambición de aprovechar las nuestras para nosotros. Llevarnos el partido, sobre todo en las áreas que ahora yo creo que es donde nos están marcando un poquito más los partidos".

El vestuario en los malos momentos

"Lo hablamos mucho en el vestuario. Es verdad que ahora llevamos una dinámica de cuatro derrotas seguidas, pero en el vestuario lo hablamos. El año en el descenso, otro año que hemos estado también en situaciones complicadas, el ambiente y las sensaciones no son diferentes. Yo noto que el equipo está todo a una, estamos convencidos de nuestro trabajo, el grupo está unido, está convencido del trabajo del míster, del trabajo de los jugadores y yo lo que creo que falta es que lo respaldemos con una victoria, es lo que nos falta. Pero el equipo está tranquilo, dentro de la situación, pero el equipo está bien".

Mensaje a la afición

"Bueno, el mensaje es que contamos con su apoyo, que cuando ellos nos apoyan sacamos mucho más porque La Rosaleda es un fortín y nosotros dentro del campo, yo al menos lo siento así, nos da una energía extra que la necesitamos. Espero que sobre todo que estén tranquilos, que el equipo está convencido, que estamos con muchas ganas y que vamos el domingo a intentar ganar al Dépor".