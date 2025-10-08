Joaquín Muñoz reaparece en el entrenamiento del Málaga CF

El Málaga CF volvió este miércoles a los entrenamientos para preparar el duelo del Deportivo de La Coruña. Comienza una semana clave para el futuro del equipo con la necesidad urgente de romper esa racha de cuatro derrotas consecutivas. También necesita Sergio Pellicer un respiro con la enfermería y lo cierto es que el regreso al césped ha dado buenas noticias con la vuelta de Joaquín Muñoz.

Joaquín Muñoz

El extremo malagueño ha sido el único de los lesionados en participar con el resto del grupo. Ha sido una reincorporación progresiva y parcial después de superar esa lesión en el aductor. Además, parece que vuelve antes de lo que estaba estimado. Habrá que ver si el técnico blanquiazul considera que está apto para volver a jugar el domingo. Necesidad hay ante los problemas de efectividad que ha mostrado el equipo en las bandas.

Sin más novedades

A partir de ahí, no hay ninguna novedad. Adrián Niño sigue con su recuperación al margen de los compañeros, esa inflamación del tobillo no parece dar la respuesta esperada. Descansó en Burgos para reaparecer en plenas condiciones en Santander, pero su vuelta es una incógnita en estos momentos. Carlos Puga también entrenó al margen además de Ramón, Moussa, Luismi y Pastor, los lesionados de larga duración.

También el Málaga CF ha confirmado la ausencia de Izan Merino después de que la selección española firmara este martes su pase a los cuartos de final del Mundial sub-20. El centrocampista de Martiricos volvió a cumplir como titular y jugó todo el partido en la demarcación de central.

Por delante quedan tres entrenamientos decisivos para ver con qué plantilla puede jugar Pellicer. Bien lo necesita el Málaga CF porque se presenta el domingo en La Rosaleda ante un juicio final con su afición. Si gana, demuestra que puede darle la vuelta a la situación. Si pierde, sumará la quinta derrota consecutiva y... nadie quiere pensar en lo que puede suceder.