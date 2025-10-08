Málaga CF: Confianza ciega en ganar al Dépor

El Málaga CF celebró este miércoles su primera cita de la temporada de ‘Valores Blanquiazules’. Es un programa en el que los colegios de la provincia pasan por La Rosaleda y allí pueden conocer a distintos jugadores de los equipos. José María Muñoz, Kike Pérez, Loren Juarros y Paco Martín Aguilar fueron algunos de los representantes del club, pero también se pasó Sergio Pellicer en cuanto acabó el entrenamiento para mandar un mensaje muy claro: «Vamos a ganar el domingo».

El técnico blanquiazul apareció en la sala de prensa muy sonriente, satisfecho, como si no acumulara cuatro derrotas consecutivas, como si su futuro no estuviera en tela de juicio por parte de una afición que siempre le ha defendido. Se dirigió a los más pequeños agradeciendo la presencia de todos ellos allí en La Rosaleda, muchos de ellos vestidos con la camiseta blanquiazul, y no dudó en mandarles un mensaje de tranquilidad de cara al próximo encuentro.

Confianza firme

Porque el estado de confianza es absoluto... o eso es al menos lo que se quiere transmitir desde dentro. Lo hizo el técnico y también Dani Lorenzo, protagonista ante los medios como representante del primer equipo. No parece que el resultado del Málaga CF-Deportivo de La Coruña vaya a condicionar demasiado lo que ocurra la próxima semana en los despachos, al menos desde el lado del club. El partido del Leganés, ya con la recuperación de jugadores importantes, sigue marcado en rojo, aunque una debacle previa lo aceleraría todo.

¿Cuáles son las razones para confiar? La más importante es jugar en La Rosaleda. El equipo siempre ha dado un paso adelante en cuanto a la propuesta futbolística, la valentía en ataque y la capacidad de levantarse. La última experiencia contra los gallegos puede ser un ejemplo después de que el Dépor se colocara por delante en el marcador y Chupete igualara con el 1-1 en los minutos finales.

También genera cierto optimismo empezar a aligerar la enfermería. Joaquín Muñoz ha adelantado su vuelta a la dinámica del grupo, aún con una reincorporación progresiva este miércoles, y tendrá tres sesiones de trabajo por delante para determinar si puede ser uno más este domingo. Todos los focos siguen estando puestos en Adrián Niño, con el que se está siendo especialmente cuidadoso después de la inflamación de ese tobillo.

Joaquín Muñoz puede ser la gran novedad para el partido. / Málaga CF

El Dépor como rival

Tampoco hay que olvidar que un Málaga CF-Dépor sigue siendo uno de los partidos más atractivos que se pueden vivir ahora mismo en La Rosaleda. Ambos clubes comparten un pasado común, representan a dos de las entidades de fútbol con una historia más gloriosa en Segunda División y sigue siendo una rivalidad por mucho que pasen los años.

Si a la necesidad de romper las cuatro derrotas consecutivas se suma que supondría dar un golpe contra el líder de LaLiga Hypermotion y el único equipo invicto en el fútbol profesional español... los alicientes son muy alto. Habrá que ver si decisivos para que el Málaga CF levante la cabeza de una vez por todas para dejar atrás todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas.

Golpe sobre la mesa

El mensaje que se quiere mandar desde dentro es claro: «Vamos a ganar el domingo». Sin prudencia y con más fe que realidad, aunque LaLiga ‘Hipertensión’ es lo que es. La Cultural Leonesa, que no había ganado aún, le endosó al Racing de Santander, líder en ese momento, un 2-4 en su estadio. Parece complicado que el Málaga CF pueda sumar más de dos goles -cuando necesita 15 disparos para materializar un tanto-, pero la convicción es firme y absoluta para apagar el fuego con una victoria en la jornada 9.