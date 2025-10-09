Joaquín Muñoz apura para jugar el Málaga CF-Dépor

El Málaga CF volvió a entrenar este jueves en el Anexo para seguir perfilando todos los detalles de cara al partido contra el Deportivo de La Coruña. La convicción es absoluta desde dentro del club, pero la plantilla ya ha demostrado en las últimas semanas que tiene mucho margen de mejora si quiere aliviar el temporal con el que se afronta el regreso a La Rosaleda tras dos semanas de exilio.

No hubo novedad alguna en cuanto a nombres del primer equipo. Sergio Pellicer volvió a contar con Joaquín Muñoz. El extremo malagueño ha vuelto a la dinámica con sus compañeros por segundo día consecutivo, antes de lo esperado después de su lesión en el aductor. Por delante tiene dos entrenamientos -viernes y sábado- para determinar si está en condiciones de poder entrar en la convocatoria o tendrá que esperar a Leganés.

El resto de las bajas

El otro nombre marcado en rojo es Adrián Niño. El delantero gaditano lleva varias semanas apartado del grupo por una inflamación en su tobillo que no ha evolucionado al ritmo que se esperaba. Sigue entrenando en solitario y parece que seguirá siendo otra de las bajas en este importante encuentro. Carlos Puga y los lesionados de larga duración Ramón, Moussa, Luismi -ya en la primera fase de trabajo- y Álex Pastor continuaron con sus respectivas recuperaciones.

Izan Merino es otra de las bajas en el cuadro blanquiazul. La selección española sub-20, que también cuenta con David Mella del Dépor, ya está en los cuartos de final y el sábado, a partir de las 22.00 horas, se jugará el pase a la semifinal frente a Colombia.

Dos días determinantes

Así que el Málaga CF tiene por delante dos sesiones de trabajo determinantes para decidir si Joaquín Muñoz reúne las condiciones para volver a vestirse de corto y si Niño, como así parece, definitivamente se cae. Jugadores muy importantes en los planes de Pellicer y cuyos regresos podrían cambiarlo todo antes de disputar un encuentro trascendental para la moral del equipo... y quién sabe si también para el futuro del técnico blanquiazul.