Málaga CF-Dépor: La Rosaleda se acerca al lleno

El Málaga CF se juega este domingo parte de su futuro inmediato y La Rosaleda, como no podía ser de otra manera, está cerca de colgar el 'no hay billetes' con la mejor entrada de la temporada. Hay muchos estímulos como la llegada del Deportivo de La Coruña o el regreso al estadio dos semanas después, pero lo cierto es que el equipo tiene mucho que ganar y, especialmente, más que perder, y la afición va a hacerlo todo para que los tres puntos se queden en casa.

Quedan menos de 500 entradas para el partido de este fin de semana. Todos los sectores están a simple vista liberados, pero lo cierto es que en muchos de ellos hay solo localidades separadas. Las más baratas están colocadas a 33 euros en Fondos Zona 2, mientras que habrá que rascarse algo más el bolsillo (75 euros) para encontrar un asiento en Tribuna Zona 1. La entrada promete ser espectacular.

La mejor afición local

Si todos los aficionados cumplen, el partido aspira a ser el de mejor entrada del curso en Martiricos. El límite lo marcan las 26.932 personas frente al Cádiz. Antes, asistieron 24.819 en el debut contra el Eibar, 25.075 frente a la Real Sociedad B y 26.601 ante el Granada. Las cifras marcan una línea ascendente, pero también hay que recordar que, pese a ser el encuentro un domingo a las 21.00 horas, el lunes también es festivo, por lo que todo va camino de llenar las gradas.

Precisamente, este domingo se enfrentan los dos equipos que han registrado mejor media de aficionados como locales. Se impone el Málaga CF hasta el momento con 25.857 aficionados en La Rosaleda, mientras que el Dépor está teniendo cada jornada a 24.474 personas en su estadio. Ambos clubes ya lideraron esta clasificación el pasado curso.

Solo se acerca a estos números el Sporting de Gijón con 24.071. El Racing de Santander, cuarto clasificado, se va ya a 20.983, aunque es el líder en espectadores globales después de haber jugado ya cinco partidos ante su público por los cuatro del resto.

Imagen del Málaga CF-Dépor del curso pasado. / Gregorio Marrero

La historia contra la actualidad

La historia recuerda que el equipo blanquiazul no pierde dos partidos consecutivos en Liga desde el inicio de la temporada 2022/23, aún con Pablo Guede en el banquillo, cuando encajó un 0-4 ante Las Palmas y un 1-2 ante el Albacete. El equipo sí que protagonizó dos tropiezos seguidos en enero de 2024, pero uno de ellos fue en la Copa del Rey contra la Real Sociedad (0-1) y después contra el Castellón (0-1) en Primera RFEF.

¿Mantendrá esa trayectoria el Málaga CF sumando después de perder ante el Cádiz? ¿Sería suficiente un empate para calmar las aguas? En el terreno de juego estará todo particularmente difícil ante el líder de LaLiga Hypermotion, pero La Rosaleda roza el lleno para buscar entre todos romper la racha de cuatro derrotas consecutivas.