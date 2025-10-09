El Málaga CF se enfrenta a uno de los mejores ataques de Segunda División

El Málaga CF, segundo ataque menos goleador de LaLiga Hypermotion, recibe este domingo al segundo ataque más goleador de la categoría: el del Deportivo de La Coruña. Dos universos ofensivos, antagónicos en su eficacia, que se encuentran sobre el césped este domingo en una jornada en la que los de Martiricos se juegan algo más que tres puntos con el futuro de su entrenador más en vilo que nunca.

El grupo liderado por Antonio Hidalgo está siendo una de las grandes sorpresas. Ha pasado de mirar por la salvación a ocupar, en estos momentos, el primer puesto de Segunda División, empatado contra el Racing de Santander, y mucha culpa la tiene la calidad que atesora en la parcela atacante con 17 goles, solo superados por los 21 del Racing. Hasta ocho jugadores han conseguido ver puerta por el momento y amenazan a una defensa malaguista que está lejos de transmitir seguridad.

Segundo ataque más goleador

El máximo artillero en tierras gallegas es Zakaria Eddahchouri. El delantero está viviendo su temporada de explosión después de salir este verano de Países Bajos, su país natal. Allí había dado muestras de su eficacia goleadora, pero es en España donde se está destapando como uno de los mejores delanteros de la categoría. Solo Villalibre, con seis goles, supera los cinco tantos que acumula el 'killer' del Dépor estas ocho jornadas.

Yeremay Hernández es el segundo jugador que se cuela en esta lista, capacitado mucho más que para regatear en banda. De hecho, tiene la capacidad de hacer viral en redes sociales cada gol que marca. Acumula tres hasta el momento, seguido de Luismi Cruz (2), David Mella (2) -en Chile con España sub-20 junto a Izan Merino-, Barcia (1), Escudero (1), Soriano (1) y Mulattieri (1), además un tanto en propia puerta.

Dani Lorenzo es el último goleador del Málaga CF. / LaLiga

El segundo ataque menos goleador

Esos 17 goles apenas se traducen en seis en el Málaga CF. El equipo de Sergio Pellicer cuenta con una lista de goleadores mucho más reducida: Rafa (2), Chupete (2), Adrián Niño (1) y Dani Lorenzo (1). Solo el Real Zaragoza empeora los seis goles blanquiazules de esta temporada y si a eso se le suma el dato de que los de Martiricos necesitan 15 disparos para registrar un tanto...

Parece muy claro por dónde puede ir el partido. Los de Martiricos están obligados a ver puerta para aspirar a los tres puntos este domingo. Es prácticamente imposible que el delantero gaditano pueda llegar al encuentro con ese tobillo dando problemas. Chupete se ha quedado a cero en esta racha y solo el centrocampista marbellí ha marcado gol. Solo una defensa impenetrable y un ataque efectivo podrán darle una noche de alivio a La Rosaleda.