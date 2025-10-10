Antonio Hidalgo: "En momentos de necesidad, La Rosaleda siempre responde"

Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, afirmó este viernes que la crisis de resultados que atraviesa el Málaga CF, con quien jugó como futbolista y al que visitan este domingo en La Rosaleda, sirve para "valorar mucho" cómo está compitiendo su equipo en este arranque de curso.

El Málaga CF y La Rosaleda

"He estado tres años como futbolista y sé que sus aficionados van a empujar mucho. En momentos de necesidad, La Rosaleda siempre responde. Tienen un gran entrenador, que trabaja muchísimo. Será un partido igualado que se va a decidir por la atención en los diferentes detalles. Será importante saber sufrir cuando nos toque", avisó.

Durante su comparecencia ante los periodistas, Hidalgo subrayó que su equipo será "fiel" a su plan de partido independientemente del ambiente que se encontrarán en el estadio. "Lo que tengo claro es que ellos van a salir con todo, van a ir a muerte desde el primer minuto, nos van a poner en muchos apuros y se verá un partido muy competido entre dos equipos que van a ir a por la victoria desde el primer minuto", apuntó el preparador, a quien no le gusta "la inmediatez" del fútbol.

"Estamos en la jornada 9 y hay compañeros que ya han tenido que salir de su club. 9 de 42. Eso habla de la inmediatez de los proyectos, no solo del fútbol, también de la sociedad. Hoy todo demanda velocidad, todo se magnifica y en Málaga es como en casi todos los sitios", dijo al ser cuestionado por el futuro de Sergio Pellicer.

Bajas del Dépor

El técnico deportivista lamentó la baja del lateral Ximo Navarro, quien estará "varios meses" de baja tras confirmarse que sufre una lesión en tendón proximal de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda. "Ximo estaba rindiendo a un gran nivel, solo nos queda animarle para que se recupere lo antes posible porque esta lesión le viene en un buen momento de forma. Ojalá venga más fuerte, si cabe", indicó.

En este sentido, avanzó que el club no acudirá al mercado para suplir la baja del defensa granadino, ya que puede situar como lateral a Miguel Loureiro y "pronto" recuperará al belga Lucas Noubi y a David Mella, concentrados con las selecciones sub-21 y sub-20 de sus países, respectivamente.

"También tenemos a la cantera, que para eso trabajamos en ella", incidió el preparador catalán, quien no escondió el contratiempo que supone la baja de Ximo Navarro porque "ahora no tienes una pretemporada para ir probando cosas". Además, Hidalgo está convencido de que el central Arnau Comas rendirá "a un gran nivel" pese a que en las últimas jornadas ha desaparecido del once blanquiazul.

"A los jugadores les hablo muchísimo de estar alerta, de estar preparados. Arnau ha estado trabajado muy bien con el grupo, esperando su oportunidad y ahora que le va a llegar hay que tenerlo concentrado, sabiendo de su calidad y lo buen jugador que es. Cuando tienes rodaje de minutos es más sencillo, pero estamos encantados con él".