Horarios confirmados para el Málaga CF-Córdoba CF y la Copa del Rey

LaLiga ha hecho públicos los horarios de la jornada 13 de la temporada 25/26 de Segunda División. En ella, el Málaga CF volverá a jugar en La Rosaleda en el tercer de los cuatro derbis autonómicos que afrontará como local en la primera vuelta de la competición. El próximo 8 de noviembre se enfrentará al Córdoba CF, a partir de las 21.00 horas.

Será la primera que vez que Kevin Medina, que salió este verano de Martiricos rumbo al rival blanquiverde, vuelva a la que fue su casa con la camiseta rival. Está teniendo minutos importantes de la mano de Iván Ania, alternando titularidades con salidas al césped desde el banquillo. Hasta entonces, ambos equipos disputan varios partidos con el objetivo inminente de salir de la zona baja de la clasificación.

Kevin Medina volverá en noviembre a La Rosaleda. / Córdoba CF

Copa del Rey

La Federación también ha dado a conocer la fecha y la hora de los 56 partidos que se disputarán en la primera ronda de la Copa del Rey, a falta de saber cuáles se emiten por televisión. El Juventud de Torremolinos es el encargado en abrir el torneo en clave local. El miércoles 29 de octubre, a partir de las 20.00 horas, regresará a la Copa para jugar contra el Torrent FC valenciano.

El plato grande de la provincia ha quedado reservado para el día 30, a partir de las 21.00 horas. Málaga CF y CD Estepona se verán las caras en el Estadio Francisco Muñoz Pérez para reeditar el partido de la temporada pasada. Entonces, ambos equipos llegaron a la prórroga para finalizar con 3-2 para los de Segunda RFEF. En ese preciso momento también comparecerá el Antequera CF en el campo del Real Murcia.

Calendario confirmado del Málaga CF

Jornada 9: MÁLAGA CF - Deportivo de La Coruña. Domingo 12 de octubre a las 21.00 horas.

Jornada 10: Leganés - MÁLAGA CF. Domingo 19 de octubre a las 14.00 horas.

Jornada 11: MÁLAGA CF - FC Andorra. Domingo 26 de octubre a las 14.00 horas.

Copa del Rey: CD Estepona - MÁLAGA CF. Jueves 30 de octubre a las 21.00 horas.

Jornada 12: CD Castellón - MÁLAGA CF. Domingo 2 de noviembre a las 18.30 horas.

Jornada 13: MÁLAGA CF - Córdoba CF. Sábado 8 de noviembre a las 18.30 horas.