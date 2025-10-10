LaLiga Hypermotion 25/26, la segunda temporada más igualada en el siglo XXI

Granada y UD Las Palmas ponen en marcha este viernes la jornada 9 de LaLiga Hypermotion. Parece repetitivo hablar de la igualdad que se vive en Segunda División, pero lo cierto es que esta temporada está alcanzando un nuevo escalón. El Deportivo de La Coruña es líder con 16 puntos por los 6 que cosecha la Real Sociedad B como colista. Pues se trata de la segunda menor diferencia a estas alturas de la competición, solo rebajada por los nueve tantos de la temporada 2015/16.

Ya nadie duda que la categoría de plata aumenta su nivel año a año. Para que los aficionados se puedan hacer una idea, el equipo canario es el único de los tres descendidos de Primera División que está en la zona de play off de ascenso. En el otro lado de la clasificación, la Cultura Leonesa y el filial txui-urdin son los únicos ascendidos desde el fútbol no profesional que ocupan puestos de descenso, acompañados del Málaga CF y del Real Zaragoza.

Datos históricos

Lo decía Luis García, entrenador de la UD Las Palmas, hace solo unos días: «Tenemos que ser los más cuerdos en el manicomio de la Segunda División». Y es que la categoría está dejando datos históricos por su igualdad. Solo la temporada 2015/16 tuvo una distancia menor entre el primer y el último clasificado. Entonces, los protagonistas fueron el Osasuna (16) y el Llagostera (7). A partir de ahí, todas las campañas de este siglo XXI han estado menos igualadas que la actual.

El Dépor llega este domingo a La Rosaleda. / Deportivo de La Coruña

Hay más datos que lo hacen aún más sorprendente. Solo un líder había sumado menos a estas alturas de competición que los 16 del Dépor. También fue el Osasuna, pero en la temporada 2017/18 con 15 tantos. En la parte más baja de la tabla sucede lo mismo. Solo un colista había sumado más que la Real Sociedad B: el Llagostera y esos 7 puntos.

¿Oxígeno para el Málaga CF?

Eso es, precisamente, a lo que se agarra el Málaga CF para tomar un balón de oxígeno. El equipo blanquiazul es el mejor colocado en los puestos de descenso con ocho tantos, dos por encima del colista. Sin embargo, según los resultados que se den este fin de semana y si consigue dar un golpe sobre la mesa contra el Deportivo de La Coruña, podría escalar incluso hasta la 11ª posición, mucho más cerca ya de esa zona de play off que del descenso.

Y es que el equipo blanquiazul es la perfecta representación de lo que está siendo LaLiga Hypermotion esta temporada. El Málaga CF llegó a ocupar el liderato de forma momentánea mientras el resultado era favorable contra el Granada. El empate final de los nazaríes y las cuatro derrotas posteriores, además de otros resultados rivales, han llevado a los blanquiazules a estar en el vagón de cola en cuestión de un mes.

Por eso la dirección deportiva no quiere tomar ninguna decisión a la ligera sobre el futuro de Sergio Pellicer en el banquillo. El partido de este domingo es muy importante y no hay ninguna circunstancia completamente descartada, pero es que el futuro podría tener otro color si el Málaga CF termina de amarrar dos victorias seguidas.

Sporting, último en cambiar entrenador

Las diferencias están siendo tan reducidas entres todos los equipos que un solo resultado puede mandarte hacia arriba o hacia abajo. El Castellón no había conseguido ganar con Johan Plat y se quedó anclado en los puestos de abajo con dos puntos. Tres victorias, con Pablo Hernández como entrenador interino, le han bastado para escalar hasta la media tabla. Y también al revés. El Sporting compartía coliderato con el Racing en la jornada 3 gracias a esos nueve puntos y cinco jornadas después apenas suma un punto más que el Málaga CF y ya tiene nuevo entrenador: Borja Jiménez.

En definitiva, LaLiga ‘Hipertensiones’ está dejando a muchos cadáveres por el camino ante la tremenda igualdad de los 22 equipos. Cualquiera puede ganar en cualquier escenario. Los números inclinan el campo de La Rosaleda hacia el Dépor, pero el equipo blanquiazul necesita dejárselo todo para aliviar el temporal.