Plantilla
El Málaga CF tendrá a Joaquín Muñoz en la convocatoria y pierde a Ochoa
Pellicer confirmó que el extremo malagueño se volverá a vestir de corto contra el Dépor, mientras que el canterano se ha marchado con Irlanda sub-19
Viernes de buenas y malas noticias en el seno de la plantilla del Málaga CF. Sergio Pellicer actualizó el plantel de bajas con el que contará para recibir al Deportivo de La Coruña y hay novedades. Si bien Joaquín Muñoz estará para vestirse de corto, Aarón Ochoa juega este fin de semana con Irlanda sub-19, a la vez que Adrián Niño vuelve a quedar descartado.
"La mejor noticia es que Joaquín ha hecho toda la semana, va a entrar en convocatoria. Hay que analizar cuando los jugadores vienen de lesión", anunció el técnico sobre el extremo malagueño. Sufrió el 18 de septiembre una lesión el aductor y desde entonces se ha perdido los partidos contra el Cádiz, el Burgos y el Racing de Santander. El miércoles ya fue uno más con el grupo y, como mínimo, se vestirá de corto. Todo apunta a que tendrá minutos.
Bajas confirmadas
Aarón Ochoa ha sido el último en caer, aunque no por problemas físicos. El canterano se ha marchado con Irlanda sub-19 para jugar dos partidos amistosos contra Albania este viernes y sábado. Puede ser una buena oportunidad para que el jugador acumule los minutos que no ha estado teniendo en las últimas semanas con el Málaga CF, pero también es una pieza de rotación que pierde Pellicer, por si no tuviera pocas en este momento.
El que tampoco estará, como se podía esperar, es Adrián Niño. El delantero sufrió una inflamación en su tobillo, forzó para estar contra el Cádiz, salió como titular y no duró más de media hora. Descansó en Burgos para poder llegar a Santander, pero esa dolencia no está sanando hasta el punto que tampoco estará ante el Dépor como Luismi, Pastor, Ramón, Moussa, Carlos Puga, Izan Merino -internacional con España sub-20- y Javi Montero -sanción-.
Mensaje a los menos habituales
No obstante, Pellicer también quiso ayudar públicamente a los menos habituales: "Mandar un mensaje de ánimo a los que no juegan. Las notas se ponen a final de temporada, los jugadores tienen tiempo para coger la forma. Si participan menos o tienen ese proceso de la pretemporada, el curso es largo. Son nuestro patrimonio y nuestro patrimonio hay que cuidarlo. Hay que ayudar a los jugadores. Haitam está dando pasos, Josué está dando pasos. Adrián Niño no se ha podido recuperar. Joaquín para nosotros es muy importante".
