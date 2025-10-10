Pellicer: "No veo el Málaga CF-Dépor como una final, estoy más fuerte que nunca"

Sergio Pellicer compareció este viernes a dos días del Málaga CF-Deportivo de La Coruña. Lejos de todas las dudas generadas en torno a su futuro, el técnico blanquiazul se mostró tranquilo, "más fuerte que nunca" y lejos de afrontar una final. De hecho, piensa que llega "el mejor rival que puede venir", pero lamentó las expectativas marcadas: "El nivel de exigencia lo habíamos puesto arriba y no estamos llegando"

Balance

"Lo que hay que hacer en estas situaciones es un reseteo, mandar a la papelera de reciclaje todas las cosas negativas, situaciones que no podemos controlar y que no ayudan. Esa mochila que tenemos hay que resetearla porque necesitamos determinación. Los jugadores son los que salen al campo. Hay un buen contexto de partido ante el mejor equipo de la categoría, con el mejor jugador y el mejor entrenador. Maneja diferentes contextos, no necesita nada para hacer daño, te envenena con espacios por esos jugadores en última zona. Son muy pocas jornadas, pero demuestra el potencial y el paso adelante. Si tenía que venir alguien, es mejor que venga un rival invicto porque nosotros sabemos la dificultad, pero tenemos que hacernos más fuertes, mandar a la basura lo que no nos ayuda".

Críticas desde fuera

"Desde el 14 de enero de 2020 que llegué y debuté, escuché algo al día siguiente y me he apartado. Es una semana más, es la primera vez que me pasa de tener cuatro derrotas consecutivas. La sensación que tengo es que se nos hacen los partidos cuesta arriba, la pendiente se va empinando, no tenemos continuidad por muy pocos pequeños detalles. Hay que tener el espacio de analizarlo todo. Estamos en la jornada 9 y te duele. El nivel de exigencia lo habíamos puesto arriba y no estamos llegando, el responsable soy yo. El mensaje es de unión, entender. Desde que empiece hasta que termine, la afición tiene que hacer lo que ha hecho siempre. Cuando acabe el partido, que sea lo que sea. Unidos somos más fuertes. No se parece a hace tres años porque el equipo tiene actitud, pero cometemos errores. El primero puedo ser yo. Me mantengo al margen, pero no se está siendo justo, vivimos del resultado".

¿Cese en caso de derrota?

"Yo entiendo todo con la mayor delicadeza. No lo veo como una final, estoy más fuerte que nunca, tengo el cargo más bonito de mi vida. Tengo la pureza y la honestidad de poder mirar a los ojos a todo el mundo. Claro que lo entiendo, esto es fútbol, pero hay que tener empatía porque los jugadores sufren. Yo sufro más por lo de alrededor que por mí. Debemos por el nivel arriba y estamos muy lejos. El año pasado podíamos haberlo entendido más. Todos tenemos que dar un paso adelante, quiero que los jugadores estén tranquilos. Se consigue más con una palabra de cariño y no con la prepotencia. Hemos demostrado que somos capaces de revertir la situación. Que sea el domingo lo que podamos hacer de cara al futuro. Cuando tiene la honestidad de haberlo hecho todo, esa es la mayor tranquilidad".

Málaga CF y Dépor empataron 1-1 el pasado curso. / Gregorio Marrero

Partido desde la grada

"Es un momento de calma, de situaciones. El partido cambia con una acción individual. Tenemos que entender que cuando se desarrollan los partidos no somos capaces de subir. Son detalles en los que nos falta continuidad. Más allá de las derrotas, estamos en partido pese a todo lo que ocurre. Les viene bien que no esté, quiero que estén focalizados. Nos da ahora más la determinación. La motivación es pasajera, creo más en la disciplina. La voluntad es lo que hace perdurar la motivación y no hay nada más que nuestra gente. Es momento de estar unidos".

¿Conversación con Loren?

Estoy más fuerte yo porque los entrenadores tenemos que tener una salud mental por encima de la media. No me ha dicho nada el club, no hace falta que me diga nada".

Líder de Primera

"Han empezado con un nivel brutal, situaciones cuando se ponen por delante, cuando van por debajo, las estructuras. Ellos tenían un bloque muy identificado, una idea muy clara en el centro del campo. Van cambiando las dinámicas y tienen mucho talento. Necesitan 6 tiros para marcar gol, nosotros 15. Necesitan menos porque provocan mejor el último pase. Nosotros tomamos malas decisiones, tenemos que ayudarles. Hay que manejar bien las estructuras defensivas. Es un equipo muy ancho y profundo, pero que juega mucho por dentro. Para mí es el mejor rival que puede venir y somos un equipo que podemos competir ante todos, pese al último mes".

Jugadores en el banquillo

"Dotor ha jugado todo menos el otro día. Con Darko adelantamos el proceso, pero viene de no hacer pretemporada. Los jugadores tienen que tener su proceso, tienen que mantener el entrenamiento invisible, el trabajo diario. Están trabajando bien, posiblemente pude entrar algún jugador porque vemos que entienden lo que todos queremos".

Jugadores de ataque

"Necesitamos 15 tiros, pero somos un equipo que llega mucho. No encontramos al último hombre para definir con espacio y tiempo. Tenemos que seguir insistiendo en buscar los espacios contra el Dépor. Ellos van a intentar generar. Va a ir por rachas. No es una cuestión de calidad. No es que queramos o podamos, hay momentos de forma o situaciones en las que no acertamos. Cuando aparezca la situación, si hacemos lo de los 20 minutos del Granada, no se nos va a olvidar. Tenemos que tener calma, por eso el partido del domingo necesitará contextos. Tenemos que celebrar todo como si fuera la primera o la última acción".

Alfonso Herrero

"Alfonso nos ha dado mucho y Carlos trabaja muy bien. Son momentos. Carlos tendrá sus opciones durante la temporada. Estamos muy contentos con Alfonso. Jugadores que nos han dado tanto hay que darles cariño. Carlos le hace mejor. Hemos sido capaces todos de darle la vuelta".

Mensaje a la afición

"Estamos en la jornada 9. Que ayuden como siempre han hecho. Vaya como vaya el resultado, que animen porque son el jugador número 12. No es una situación que haya vivido antes porque los jugadores tienen actitud. Hasta ahora, aquí se ha generado algo que no se puede perder y no va con el entrenador. La exigencia sube y ahí es donde no estamos dando el nivel. No hay que poner caños calientes. No es momento de tirar piedras, es momento de dar cariño. Hace tres años, faltando 17 jornadas, había ruido y no venía bien. Mira cómo acabó la situación en Primera RFEF. El fútbol te pone en lo inmediato. Los chicos van a dar esa situación. Si sale mal, habrá que buscar soluciones. Insistir y nunca desistir".