Horario y dónde ver por TV el Málaga CF-Deportivo de La Coruña de LaLiga Hypermotion

El Málaga CF vuelve a La Rosaleda en un momento al borde del abismo. Cuatro derrotas consecutivas han colocado al equipo blanquiazul en el descenso, con el futuro de Sergio Pellicer muy cuestionado y con una plantilla que se juega mucho este fin de semana, otra vez, con casi un once de jugadores lesionados. Así toca recibir al Deportivo de La Coruña y así hay que puntuar en el regreso a casa.

Dos semanas lejos de Málaga han dejado a los blanquiazules muy tocados. Ni Burgos ni Santander han servido para recuperar sensaciones positivas. Este fin de semana vuelve Joaquín Muñoz como un rayo de esperanza, también Einar Galilea tras cumplir su sanción, pero se pierde el encuentro Javi Montero tras su tarjeta roja frente al Racing.

Horario Málaga CF-Dépor

El partido correspondiente a la jornada nueve de la categoría de plata se celebrará este 12 de octubre, a partir de las 21.00 horas. Antonio Hidalgo, entrenador del conjunto gallego, vuelve a uno de los estadios en los que compitió como local durante su carrera como jugador. Recibió una ovación la última vez que vino con el Huesca, habrá que ver cómo están los ánimos este domingo.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el estadio de Martiricos.