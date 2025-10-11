Un monstruo viene a La Rosaleda

Sergio Pellicer sorprendió en rueda de prensa hablando del Deportivo de La Coruña: «Para mí es el mejor rival que puede venir». Y es el líder de LaLiga Hypermotion, el segundo mejor ataque de la categoría en número de goles, tiene al mejor jugador con Yeremay Hernández y es el único equipo del fútbol profesional español que aún no sabe lo que es perder. Así se presenta el conjunto de Antonio Hidalgo, con el que el Málaga CF busca dar un golpe sobre la mesa y cerrar las cuatro derrotas seguidas.

Único equipo invicto en el fútbol profesional español

No solo llega a Martiricos el equipo que empieza la jornada 9 en la primera posición de LaLiga Hypermotion, también aterriza en Málaga el único conjunto del fútbol profesional español que aún no sabe lo que es perder ni un solo partido de la temporada. Ni el Real Madrid, ni el Barça ni tampoco el Villarreal o el Betis, ninguno de los cuatro primeros clasificados en Primera División. Solo hay uno y aterriza en La Rosaleda este domingo.

El Deportivo de La Coruña ha disputado ocho partidos y no ha conocido aún la primera derrota del curso con un balance de cuatro victorias y cuatro empates. Le ha ganado al Granada (1-3), al Sporting de Gijón (1-0), al Mirandés (1-5) y al Huesca (4-0), mientras que no pasó del empate contra el Burgos (0-0), el Leganés (2-2), el Eibar (1-1) y el Almería (1-1). Si el Málaga CF quiere aferrarse a algo, su rival no ganó ninguno de los dos últimos encuentros.

El mejor jugador

Yeremay Hernández es una de las grandes razones por las que el Dépor aún no conoce lo que es perder. No ha sido un huracán arrollador durante los 90 minutos en las últimas semanas, pero no lo necesita. Rompe cualquier partido con un movimiento. Solo hay que ver el último derechazo que le sirvió el empate a los gallegos contra el Almería, un golazo estratosférico. Es, sin duda alguna, el gran reto a frenar por parte de Sergio Pellicer y sus jugadores.

El canario suma tres goles hasta el momento y lidera algunas categorías de Segunda División. Por ejemplo, ha disparado 11 veces a puerta. No hay ningún futbolista que lo haya hecho en mayor número de ocasiones. Además, también es uno de los grandes regateadores de LaLiga Hypermotion. Solo le superan Duk del Leganés... y David Larrubia, pese a que las sensaciones pueden estar algo lejos de dichas estadísticas.

No obstante, Yeremay atraviesa un proceso de adaptación que pueden aprovechar los malagueños este domingo. Antonio Hidalgo, desde su llegada a Galicia, ha colocado al ‘10’ mucho más cerca del área rival para que su influencia en ataque se multiplique, alejándose de la banda izquierda. Participa mucho menos de la construcción de la jugada, pero le permite poner su talento al servicio del gol.

Alfonso Herrero afronta uno de los grandes retos del curso. / Gregorio Marrero

Una plantilla con bajas

Estará el canario sobre el césped, pero el Dépor también vendrá a Málaga con bajas importantes. La última ha sido Ximo Navarro por una rotura en los isquiotibiales. El solar en el lateral derecho es importante porque el suplente, Noubi, está concentrado con Bélgica sub-21. Tampoco podrá vestirse de corto David Mella, que jugará este sábado junto a Izan Merino los cuartos de final del Mundial sub-20. El cartel de bajas lo completa el guardameta Bachmann. Giacomo Quagliata, lateral izquierdo, hizo trabajo personalizado en la sesión de este viernes.

Pese a todo, 17 goles le colocan como el segundo mejor ataque de la categoría, también son la segunda mejor defensa con seis tantos encajados y vienen a La Rosaleda para seguir alargando el liderato. El monstruo con el que tiene que lidiar el Málaga CF es grande.