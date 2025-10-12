Banquillos
Cuarto entrenador cesado en Segunda División
El Real Zaragoza ha destituido a Gabi Fernández después de la última derrota en Almería que ha dejado al equipo maño como colista de LaLiga Hypermotion
LaLiga Hypermotion 2025/26 disputa este fin de semana la jornada 9 y, con solo 27 puntos en juego, ya son cuatro los rivales del Málaga CF que han cambiado de entrenador en el banquillo. El último ha sido el Real Zaragoza, quien ha destituido este domingo a Gabi Fernández después de la última derrota por 4-2 ante el Almería y de dejar al conjunto maño como colista de la categoría.
Una victoria en nueve jornadas
"Hoy pone fin a su etapa como entrenador blanquillo y desde el Real Zaragoza le damos las gracias por la profesionalidad y el compromiso que ha demostrado como nuestro entrenador. A pesar de que los resultados no han sido los esperados en este inicio de temporada, el club y el zaragocismo siempre le estarán agradecidos por acudir en una situación difícil para la entidad como la que se vivió el curso pasado", reza el comunicado del club.
Gabi ya sufrió el pasado curso para salvar al Real Zaragoza y el inicio de esta temporada había sido muy difícil. Solo una victoria (Mirandés, 0-1), tres empates (Castellón, 1-1; Valladolid, 1-1; y Albacete, 0-0), y cinco derrotas (Real Sociedad B, 1-0; Andorra, 1-3; Ceuta, 1-0; Córdoba, 0-1; y Almería, 4-2).
Cuatro entrenadores cesados
El madrileño sigue así los pasos de otros tres entrenadores que ya habían sido cesados en el resto de jornadas. El Castellón abrió la lata con la destitución de Johan Plat por Pablo Hernández, aún entrenador interino. La Cultural Leonesa también cambió a Raúl Llona por la llegada de Cuco Ziganda, mientras que el Sporting de Gijón había sido hasta ahora el último con el aterrizaje de Borja Jiménez tras las cinco derrotas consecutivas de Asier Garitano.
