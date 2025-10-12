Izan Merino se despide del Mundial sub-20 y vuelve a Málaga

Sergio Pellicer y el Málaga CF cerraron el sábado con una buena noticia para los intereses más inmediatos del equipo. España sub-20 cayó eliminada en los cuartos de final después de recibir un 2-3 frente a Colombia, por lo que Izan Merino se queda sin aspirar a su segunda medalla internacional del 2025 -fue subcampeón de Europa sub-19 este verano- y su viaje de vuelta a Martiricos ya es inminente para ayudar al equipo.

Adiós al Mundial sub-20

El malagueño volvió a salir en el once titular como central y disputó los 90 minutos del encuentro. Alternó momentos de mucha jerarquía en el centro de la zaga con otras situaciones en las que tuvo galones para sacar el balón jugado desde atrás. Sin embargo, salió en la foto del gol decisivo por parte de Colombia. Se quedó como último hombre, calculó mal el bote del balón y dejó solo a Neiser Villarreal para firmar el hat-trick ante el guardameta Fran González en el minuto 89.

No obstante, el partido no estuvo exento de polémica final. El colegiado señaló penalti durante el descuento en favor de España. Acudió al VAR por petición del rival y su decisión fue pitar una falta fuera del área. Además, se perdió bastante tiempo en ese lance y solo alargó la prolongación un minuto más.

Vuelta al Málaga CF

Así que España se despide del Mundial sub-20 e Izan Merino ya puede volver rumbo a Málaga. Pellicer podrá contar con el centrocampista para el partido del Leganés del próximo fin de semana. El canterano se podrá vestir de corto más de un mes después porque no pudo jugar los últimos encuentros en los que estuvo disponible por molestias en su tobillo. Recuperación más que necesaria para la medular del Málaga CF.