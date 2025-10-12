Málaga CF - Deportivo de La Coruña: La resurrección perfecta (3-0)

42 días después, las crónicas del Málaga CF vuelven a tener el sabor de la victoria. Habrá que ver si han sido Chupete, la vuelta de Joaquín Muñoz, el regreso de su santidad Alfonso Herrero, las 25.514 gargantas, Dean Huijsen en La Rosaleda, si hay que pedirle a María Santísima del Gran Perdón que salga más veces en procesión... Lo que sea por volver a vivir otra noche como la de este 3-0 ante el Deportivo de La Coruña. La resurrección perfecta.

La bombona de oxígeno que cogen el Málaga CF y Sergio Pellicer es importantísima. Después de cuatro derrotas consecutivas, el juicio era absoluto y el fallo no ha podido ser mejor. Empezó con cierto riesgo porque sorprendió mucho ver a Rafita y a Joaquín, que volvía de lesión, en el once titular, pero no, lo de este domingo era otra cosa. Pellicer ha vuelto a levantar al equipo, lo ha sacado del descenso y ya tiene consigo un triunfo de absoluto alivio.

Chupete por partida doble

23 segundos tardó el primer disparo y tres minutos el primer tiro a puerta. Larrubia y Dani Sánchez. Sin medias tintas, como cohetes hacia la portería. Con el objetivo de ser una amenaza constante para Germán, el guardameta rival. Y en eso de amenazar, cuánto se había echado de menos a Joaquín. En su banda izquierda recortó, pareció irse el balón por la línea de fondo, pero no lo dio por perdido y Chupete rescató en el centro del área ese último esfuerzo para poner el 1-0.

El "Échale huevos" del inicio del encuentro se había convertido en un estallido de júbilo brutal, pero la vida seguía igual. Presión muy adelantada para maniatar al líder de la categoría. Mientras tanto, a Larrubia se le fue un remate por muy poco y Alfonso Herrero se hacía inmenso para frenar a Eddahchouri. También a Gragera tras un cabezazo. El Málaga CF había dado un paso atrás y el Dépor empezó a llegar con más asiduidad.

Chupete volvió a ver puerta en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Rafa otra vez

Y así es el fútbol. Cuando más entero estaba el rival, volvió a picar el '9'. Otro doblete, como ante el Granada, también en La Rosaleda, pero con distinto final. También en una acción de esfuerzos, robó la pelota el propio delantero, Rafa Rodríguez se la puso a Chupete en carrera y el granadino la ajustó al palo para marcar su cuarto tanto de la temporada. 2-0. Solo habían encajado seis goles en las otras ocho jornadas.

Soriano advirtió después con un disparo al larguero antes del descanso. Quedaban 45 minutos, pero el Málaga CF quería celebrar este regreso a la victoria por todo lo alto. El equipo trenzó otra jugada magistral y ahora cambiaron las tornas. Chupete dejó a Rafa solo con un taconazo para que el sevillano mandara la pelota al fondo de la red con un disparo cruzado (3-0). Pudo recortar distancias el Dépor, pero el colegiado necesitó del VAR para anular un gol precedido de un tremendo codazo de Eddahchouri que casi le saca la mandíbula a Murillo en el forcejeo previo al disparo del jugador deportivista.

La resurrección perfecta

Comenzaron los cambios en los blanquiazules. Se marcharon Joaquín y el último goleador para dar entrada a Lobete y Brasanac. También dejaron su sitio Juanpe y Rafita por Dotor y Gabilondo. Todos ovaciones. Piernas frescas para mantener el sobresaliente nivel. Mientras tanto, toda la afición haciendo la ola. Cómo de importante era volver a tener una noche así.

El final del encuentro fue muy plácido. Ni el líder, ni el único equipo invicto del fútbol profesional ni nada. Málaga CF, Málaga CF y Málaga CF. Hubo tiempo incluso para que Lobete o Eneko Jauregi pudiera abrir su cuenta personal. Al final, tres goles más para el saco, una nueva portería a cero y una semana por delante para recordar que septiembre, simplemente, ha sido un mes malo. Hay equipo para rato si lo de esta noche ha venido para quedarse.