Málaga CF - Deportivo de La Coruña: Redención o derrumbe

Redimirse o derrumbarse. En la jornada 9, con el quinto límite salarial más alto de Segunda División, el Málaga CF se juega mucho más que los puntos en su regreso a La Rosaleda después de cuatro derrotas consecutivas. Un juicio público ante la afición, donde el equipo está obligado a mostrar contra el Deportivo de La Coruña (21.00 horas/LaLiga TV) que aún le queda algún síntoma vital si no quiere que el golpe de realidad empiece a dejar consecuencias.

¿A qué plantilla le quitan nueve jugadores y sigue teniendo un buen rendimiento? A ninguna, en ningún rincón del planeta. Sin embargo, el fútbol es lo que es, no espera a nadie y la debacle cada vez empieza a ser más pronunciada. El Málaga CF llegó a ser líder hace 436 minutos. Todo lo que vino después fueron un empate y cuatro derrotas, una plaza en el descenso, el futuro de Sergio Pellicer más discutido que nunca y una plantilla que no da para más con lo que tiene sano.

Joaquín Muñoz es la gran novedad este domingo. / Málaga CF

Nueve jugadores de baja

El panorama vuelve a ser terrorífico para el cuerpo técnico. Javi Montero -sancionado tras la roja contra el Racing-, Álex Pastor, Moussa, Carlos Puga, Luismi, Ramón, Izan Merino, Aarón Ochoa y Adrián Niño vuelven a formar una lista de bajas que está cada día más cerca de ser un once sobre el césped. Así que cambios se esperan pocos porque las opciones son verdaderamente justas. El lateral izquierdo o la mediapunta son algunas de las demarcaciones en las que puede haber sustituciones.

En toda esta situación, aparece Joaquín Muñoz como un rayo de esperanza. El malagueño vuelve a la convocatoria después de haberse perdido los partidos contra el Cádiz, el Burgos y el Racing de Santander por una lesión en el aductor. Ha trabajado durante toda la semana con el grupo y apunta a tener minutos. En otro contexto, quizás Pellicer hubiese optado por reservarlo, pero el puesto de extremo izquierdo necesita reactivarse como agua de mayo. También regresa Einar Galilea tras la sanción.

Un rival al alza

En el otro lado del campo, liberado, centrado en otras miras, el Deportivo de La Coruña. Comenzó la jornada como líder de LaLiga Hypermotion, es la segunda mejor defensa y el segundo mejor ataque de la competición, también el único equipo de todo el fútbol profesional español que aún no sabe lo que es perder... Y a todo eso deberá hacer frente el Málaga CF para salvarse del derrumbe más absoluto en un partido declarado de alto riesgo por el reencuentro de los ultras.

Antonio Hidalgo también llega a la que fue su casa con algún problema porque ha sido una semana dolorosa en la enfermería. Ximo Navarro, Noubi y Bachmann por lesión, además de David Mella, compañero de Izan en el Mundial sub-20, son bajas confirmadas junto a otras dudas por molestias físicas.

La historia dice que La Rosaleda no es una buena plaza para el Dépor, pero también cuenta ahora con el jugador más desequilibrante de la categoría: Yeremay Hernández. El canario y el delantero Zakaria Eddahchouri son las grandes esperanzas de la hinchada gallega.

Ayuda cofrade

A unas calles de distancia estará la Virgen del Gran Perdón a esa hora en la procesión extraordinaria por el centenario fundacional de la Hermandad del Prendimiento. Curiosamente, allá por 1988, en una procesión que iba de camino al Instituto Rosaleda, el club salió a su paso para hacerle una ofrenda a la Sagrada Titular. Entonces, el deseo -cumplido- fue el ascenso a Segunda División. Este domingo, cualquier ayuda es poca para conseguir, como sea, los tres puntos.