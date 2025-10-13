De Tercera RFEF a liderar el ataque del Málaga CF

La Academia del Málaga CF es una máquina infinita de producir talento. Para que un proyecto de cantera como el del club blanquiazul salga adelante es imprescindible que los jóvenes futbolistas que van llegando desde la base al primer equipo rindan cuando les llega la oportunidad. Y en los últimos años se ha convertido en algo habitual que futbolista que juega con los ‘mayores’ cumple con creces. El cuadro de Martiricos salió con siete canteranos en su once -Rafita el último en debutar como titular- en su victoria de este domingo frente al Deportivo de la Coruña en La Rosaleda y hubo dos de esos canteranos que tuvieron un impacto esencial en el partido: Chupe y Rafa Rodríguez.

El equipo al completo estuvo a la altura de las circunstancias. Y en lo que respecta a futbolistas formados en La Academia, Murillo fue un muro atrás, Rafita estuvo sobresaliente en su debut como titular contra todo un Yeremay, Dani Lorenzo fue la guía en el centro del campo y Larrubia, pese a que se le resiste el gol, volvió a generar una y otra vez por la banda derecha. Pero los focos fueron para Chupe y Rafa Rodríguez, autores de los goles del triunfo ante el cuadro gallego.

Máximos artilleros

Chupe firmó su segundo doblete de la temporada. Como frente al Granada, firmó dos tantos en pocos minutos, ambos en la primera mitad. Y luego Rafa Rodríguez redondeó la goleada contra gran definición ante la portería rival. Chupe (4) y Rafa Rodríguez (3) son los máximos goleadores del equipo blanquiazul en este arranque de competición. Suyos son 7 de los 9 tantos que lleva el Málaga, el 77,7%. Los otros dos goles fueron de Adrián Niño y Dani Lorenzo.

El fútbol va muy deprisa, que se lo digan a estos dos protagonistas. Hace menos de un año, tanto Chupe como Rafa Rodríguez eran dos de los líderes del Atlético Malagueño, que militaba en Tercera RFEF y buscaba el ascenso que meses más tarde consiguió a Segunda RFEF. Debido a las necesidades, ambos dieron el salto al primer equipo en la segunda vuelta, y fueron jugadores claves en la permanencia del equipo. Sus goles dieron puntos vitales para no pasar más apuros de los que se tuvieron.

Goles que dan puntos

Este curso ya son parte del primer equipo a todos los efectos, pese a que Rafa luzca el dorsal ‘37’. Se ganaron esa renovación como miembros de la primera plantilla y están volviendo a ser futbolistas muy importantes para Pellicer. Los goles de Rafa sirvieron para sumar dos triunfos consecutivos frente a la Real B (1-0) y Las Palmas (1-0), además de ser el autor del tercer tanto frente al Dépor. Chupe, con dos dobletes frente al Granada (2-2) y Dépor (3-0), se ha convertido en el hombre gol de este Málaga y es la referencia ofensiva, a la espera de que Adrián Niño se recupere y vuelva la competencia.