Las claves de la resurrección del Málaga CF ante el Dépor

El Málaga CF completó el mejor partido de lo que va de temporada justo cuando más lo necesitaba. Tras cuatro derrotas consecutivas y con enormes dudas sobre la continuidad de Pellicer, equipo y técnico dieron un paso adelante para golear al Deportivo de la Coruña y borrar de un plumazo la crisis. El acertado planteamiento del técnico para asfixiar al Dépor fue ejecutado a la perfección por una plantilla que cree. Los blanquiazules fueron contundentes en las áreas y Juanpe y Dani Lorenzo gobernaron el partido desde la medular.

Baño táctico de Pellicer

En su momento más delicado, posiblemente jugándose el puesto, Sergio Pellicer también sacó su mejor versión y dio un repaso táctico a Antonio Hidalgo, uno de esos nombres que siempre está como futurible del banquillo blanquiazul. El planteamiento de Pellicer maniató al Dépor y redujo al mínimo las virtudes de uno de los equipos más peligrosos de la categoría, que hasta este domingo era líder. Ahogó el juego gallego con una presión alta, Mario Soriano no estuvo cómodo en todo el partido. De hecho, en una de esas jugadas vino el contraataque del 2-0. El plan se ejecutó a la perfección para atar, dentro de las posibilidades, a Yeremay. Rafita cumplió con creces y las ayudas funcionaron. Muy cuestionado por los resultados y la imagen de las últimas semanas, el técnico blanquiazul sale muy reforzado de lo visto sobre el verde de La Rosaleda.

Eficacia frente a la portería

En una categoría tan igualada como LaLiga Hypermotion, donde los partidos se deciden por pequeños detalles, es imprescindible estar acertado de cara a la portería rival para sacar resultados. Tras muchos partidos donde estaba costando generar y hacer goles, el Málaga CF por fin fue contundente frente a la portería rival y a la media hora ya tenía el partido 2-0. Y así es mucho más fácil. Chupete mandó a guardar las dos primeras que tuvo. Además, para cortar cualquier atisbo de reacción del Dépor, Rafa se encargó de dar la puntilla nada más comenzar el segundo tiempo. Con cinco tiros entre los tres palos, los de Pellicer hicieron tres goles. La eficacia necesaria para triunfar en Segunda.

Málaga CF - Deportivo La Coruña, en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

La vuelta del ‘Santo’

Alfonso Herrero volvió a ponerse el traje de superhéroe y estuvo impecable en momentos claves del partido. En la primera parte hizo varias intervenciones de mucho mérito, la más decisiva en un mano a mano frente a Zakaria Eddahchouri cuando el partido marchaba 1-0. No fue la única, pero sí la más determinante y celebrada. En este inicio de curso el portero blanquiazul había cometido algún fallo de los que no se les había visto en las dos temporadas anteriores en Málaga. Pero por si alguien tenía dudas, Herrero las despejó con una gran actuación, de las que han dado muchos puntos al Málaga CF desde su llegada al club.

La sala de máquinas

El Málaga fue superior al Dépor en la mayor parte del partido. Funcionó en todas las líneas, con especial mención a la pareja Juanpe-Dani Lorenzo, que gobernaron el partido desde la sala de máquinas. Dieron un clínic de cómo dominar desde el centro del campo, con balón y sin balón. Juanpe aportó más trabajo y claridad, mientras que Dani Lorenzo rompía líneas una y otra vez, con pase o con su clásico giro y conducción. El marbellí está sacando su mejor versión jugando unos metros más atrás, en la base del juego. A falta de jugadores como Luismi, Izan o Ramón, han dado un paso al frente. Juanpe se marchó ovacionado cuando fue sustituido y Dani Lorenzo cuajó uno de sus mejores partidos con el Málaga.

Una piña

La unión hace la fuerza. Lo primero para hacer algo es pensar que puedes hacerlo. Los jugadores blanquiazules que han pasado por los micrófonos en las últimas semanas han dejado claro que a la situación se le podía dar la vuelta y que estaban todos a una con Sergio Pellicer. Y lo demostraron en el día que el míster se podía jugar su puesto. El vestuario está unido y frente al Dépor todos fueron a una. Se vio en el esfuerzo por el de al lado, en la celebración de los goles y en a fiesta del vestuario, con Dean Huijsen como invitado de lujo. Dani Sánchez dejó un mensaje esclarecedor en redes tras el partido: «Una mente fuerte y positiva, destruye a quien sea y como sea, que lo sepáis. Qué orgulloso estoy de todos».