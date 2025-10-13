Nueva lesión: Gabilondo se fractura un metacarpiano frente al Deportivo

Las lesiones no dan descanso en el Málaga CF. Cuando hay varios jugadores cerca de estar de nuevo con el equipo -Adrián Niño, Carlos Puga, Izan Merino-, ahora hay otro jugador que cae. El abanico de contratiempos que han sufrido los futbolistas blanquiazules desde que comenzó la temporada es amplio y ahora le ha tocado sufrir el percance a Jokin Gabilondo, durante el encuentro de este domingo frente al Deportivo de la Coruña en La Rosaleda.

Parte médico

"Jokin Gabilondo sufrió anoche, en un lance del juego, una fractura espiroidea diafisaria en el cuarto metacarpiano de su mano derecha. El jugador queda pendiente de evolución", ha comunicado el club de Martiricos en la tarde de este lunes.

Desde la entidad blanquiazul que aún debe terminar de valorarse el tratamiento. A priori, parece que Gabilondo podría esquivar el quirófano y que el problema se podrá resolver con un tratamiento conservador, pero todavía deben terminar de decidir. Al jugador ya se le ha podido ver con un aparatoso vendaje en una foto que ha subido a Instagram.

Lo normal es que, como mínimo, cause baja para el partido de este próximo fin de semana frente al Leganés, aunque habrá que ir viendo su evolución. El hecho se produjo en el último tramo del partido frente al Dépor, cuando Gabilondo sustituyó a Rafita, que estuvo muy bien en su estreno de titular. El canterano podría repetir en Butarque, con Murillo como otra opción, con Montero ya de vuelta tras cumplir sanción.