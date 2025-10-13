Uno por uno
Las notas de los jugadores del Málaga CF frente al Deportivo de La Coruña
Todos los futbolistas sustituidos se llevaron una gran ovación de La Rosaleda, lo que da buena muestra de lo que ocurrió sobre el césped
El Málaga CF volvió a la senda de la victoria con la mejor versión de muchos jugadores. El equipo, como grupo, se impuso al Deportivo de La Coruña, siendo, al fin, más determinante que el rival en las dos áreas.
Alfonso Herrero (8)
El regreso de su santidad. Tres paradas magistrales y de vuelta a la puerta a cero.
Rafita (8)
Estreno de titular casi perfecto. Muy profundo en ataque y firme atrás. Si decidiera mejor delante... Hambre voraz.
Murillo (7)
Casi acaba en el dentista, pero se ha vuelto un seguro de vida como central. Contundencia pura.
Einar Galilea (7)
La vuelta del káiser. Superior en las alturas y en el corte, muy seguro.
Dani Sánchez (6)
Mejor en defensa que en ataque. Subió con acierto la banda, pero se le apagó la luz con ese último pase o tiro.
Juanpe (8)
Su mejor noche, salió ovacionado. Más libre junto a Dani Lorenzo, recuperador brillante atrás. Incombustible sin balón.
Dani Lorenzo (8)
Un mago en esto del fútbol. Su mejor versión, futbolista total. Regatea, conduce, abre espacios...
David Larrubia (8)
Centenario y jugón. Corrió hasta el descuento, ni un esfuerzo se dejó. Más fresco con Joaquín, también liberado.
Rafa Rodríguez (8)
Asistente y goleador. Dupla mágica con Chupete. Se ha hecho un hueco a base de intensidad.
Joaquín Muñoz (8)
El regreso soñado. Amenaza desde banda, fuera, dentro... Nada es casualidad. Muy responsable de esta versión del equipo.
Chupete (9)
Acertadísimo con dos goles, artista con asistencia de taconazo y delantero nato para en el juego de espaldas.
Suplentes
Darko Brasanac (6)
Empezó como mediapunta y brilló atrás.
Julen Lobete (4)
Le sigue faltando acierto para definir, pese a la voluntad.
Jokin Gabilondo (6)
Contuvo bien a Yeremay. Presionado también por Rafita.
Dotor (6)
Salió para darle control al juego. Lideró alguna contra al final.
Jauregi (SC)
Tuvo un cabezazo al final. Sin tiempo para valorar.
