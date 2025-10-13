Pellicer: "Sigo siendo el mismo, este es el club de mi vida"

Sergio Pellicer compareció en rueda de prensa sin esa sensación de alivio con la que durmió La Rosaleda. Fue claro, pese a la victoria del Málaga CF contra el Deportivo de La Coruña: «Esta semana hablaré con la gente del club». Siente la confianza del director deportivo y seguirá en el club de su vida.

Balance

«Felicitar a los chicos. Era un partido muy complicado por el rival y por cómo veníamos, no éramos capaces en ciertos tramos. Ahora hemos sabido soportar. Con muy poco ellos hacen daño, es lo complejo de la categoría. La situación es la misma que la de ayer, estoy expuesto a cualquier situación, esta semana hablaré con la gente del club. Será como cada semana, pero hablaré de otras cosas».

Versión grupal

«Vamos a perder más partidos. Ha sido una buena prueba para nosotros, que cuando vamos al límite hacemos un trabajo brutal. Los chicos sufren, tenemos que ser valientes. Me ha gustado mucho el equipo, también en la segunda parte con desgaste tras presión. Había que mantenerles lejos a jugadores con ese talento. Si te sitúan en bloque bajo, aparecen los jugones. Nosotros hemos intentado mantenernos altos, ha sido un primer bloque muy bueno con Rafa y Chupete, los extremos. Había que descansar con balón. La gente que ha entrado lo ha hecho a un nivel brutal. Cuando el equipo hace cosas buenas se contagia, nos tenemos que contagiar de las cosas positivas. No somos un equipo de estrellas, sino de sentimiento colectivo. Las piezas mejoran así, hemos visto una muy buena versión de todos. Hemos estado determinantes en las dos áreas. Es la diferencia de Primera y Segunda. Puedes pasar de todo a nada. Es una buena prueba de fuego, pero ya estamos pensando en Leganés. Hay que hacer que esos pequeños detalles caigan de nuestro lado».

El Málaga CF celebró una victoria 42 días después. / Gregorio Marrero

Vestuario

«Llevo mucho tiempo. Son situaciones en las que hay que renovarse, liberarse de todo. Las cosas negativas van a la papelera de reciclaje. Si tenemos que continuar de esta forma, que si el entrenador y las derrotas, mejor hacerlo ya. Entiendo que ha habido situaciones con derrotas, pero el equipo ha competido siempre, tiene alma. Hay muchos lesionados, no puedo garantizar que jueguen todos, es normal que se enfaden. Hay que respetar las decisiones por el compañero. La plantilla cree. Hay que tener la mente limpia y pensar en el sentimiento colectivo».

Talento

«Hemos sido muy firmes, muy determinantes. Hemos reafirmado en situaciones del área, presión, robo, transiciones... La acción del primer gol es una acción que ya habíamos visto, pero ahora con el talento de Joaquín para eliminar rivales. Ahora lo hemos hecho y son situaciones que hay que analizar. Estoy muy contento con los chicos».

Huijsen en el vestuario

«Vale por dos porque cuando tienes sufrimiento es el momento en el que se ven las personalidades. Ha jugado Rafita, un chaval joven. Luego han salido Dotor, Lobo, Jokin, Eneko... nos dan energía. Cuesta muchísimo ganar en esta categoría ante cualquier rival y da igual la clasificación. Ha venido bien. El vestuario tenía con un jugador más con la camiseta del Málaga. Ha estado aquí, está en el primer nivel, siente el malaguismo...».

Su futuro

«Cuando hay ruido... Creo que tengo la confianza del director deportivo, pero lo más importante son los jugadores. La exigencia la queremos, como hemos hecho. Mantenerlo es complicado, hay que pensar en el futuro, cómo vamos a hacerlo. Ya estamos en la novena jornada, hay que encontrar equilibrio y analizar. La exigencia de nuestro cargo va en eso, pero lo que importa es el rendimiento de los chicos. Si lo mantenemos, vamos a ser muy importantes. Si va a ser un obstáculo, va a ser un problema. Hace tres años lo vivmos. Cada uno que sea consecuente, este es el club de mi vida».

Rafita y la cantera

«Me siento orgulloso, siempre la cantera. Ese sentimiento con la grada entra muchísimo mejor, es un sentido de pertenencia. Si todos jugásemos con la ilusión con la que ha jugado Rafita, sería la leche. Hay que mantenerlo. Luego pasan los años y te intoxicas. Si mantenemos el colmillo... Lo importante es que rindan porque hay jugadores que han dado un paso adelante como Darko. Van a lo que conocen y lo que siento, aquí siento cantera pura y dura».