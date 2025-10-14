Izan Merino, de vuelta; Larrubia, en el gimnasio

El Málaga CF regresó este martes a los entrenamientos con sonrisas en las caras tras la victoria del pasado domingo frente al Deportivo de la Coruña en La Rosaleda (3-0) y con la noticia positiva del retorno de Izan Merino tras disputar con España el Mundial sub-20. Sergio Pellicer suma una pieza más al grupo, sin embargo, el resto de lesionados sigue sin poder ejercitarse con el grupo, mientras que se unieron a las ausencias Jokin Gabilondo y David Larrubia.

Por ahora, Izan Merino, tras casi un mes concentrado con España en el Mundial sub-20 y Aaron Ochoa, de vuelta de sus compromisos con Irlanda, son las únicas altas de cara al partido del domingo frente al Leganés, además de Montero, que regresa tras cumplir un partido de sanción por su expulsión en Santander. Podría haber más noticias positivas a lo largo de la semana, pero en este primer entrenamiento no hubo ninguna recuperación en este apartado.

Niño y Puga siguen al margen

Adrián Niño y Carlos Puga son los siguientes jugadores que deben sumarse al equipo. En los próximos días podrían asomarse por el verde, pero por ahora no están aptos para entrenarse con el grupo, cuando todavía faltan cinco días para la visita a Butarque. El atacante de Rota lleva ya tres partidos de baja -Burgos, Racing de Santander y Deportivo de la Coruña- tras jugar media hora contra el Cádiz y resentirse de sus problemas en el tobillo, de los que no termina de recuperarse al 100%. Puga, tras un mes lesionado, ya está muy cerca de volver, incluso podría ser a lo largo de la presente semana.

Entrenamiento del Málaga CF de este martes en las instalaciones de La Rosaleda. / Álex Zea

Además, a la lista de bajas se ha sumado Jokin Gabilondo, por "una fractura espiroidea diafisaria en el cuarto metacarpiano de su mano derecha" producida durante el partido frente al Dépor. Todavía se debe terminar de decidir si seguirá un tratamiento conservador o pasará por el quirófano, aunque lo que es seguro es que se perderá varios encuentros. Tampoco estuvieron a las órdenes de Sergio Pellicer los lesionados de larga duración: Luismi, Ramón, Moussa y Álex Pastor, al que se le vio junto al resto de la plantilla, todavía en muletas.

Larrubia, entre algodones

La otra ausencia en el entrenamiento fue la de David Larrubia. En principio, nada preocupante. El '10' blanquiazul se quedó en el gimnasio por un golpe en el gemelo derecho que no le debe impedir llegar apto para el partido frente al Leganés. A lo largo de la semana debería reintegrarse con el grueso de la plantilla sin mayores inconvenientes. Este miércoles, nueva sesión, a partir de las 10.30 horas, en las instalaciones de La Rosaleda.