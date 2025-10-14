Entradas del Estepona-Málaga CF de Copa: Precios y fechas de venta

El CD Estepona publicó en la tarde de este martes información oficial sobre las entradas para el partido de Copa del Rey entre el cuadro esteponero y el Málaga CF, reedición de la pasada temporada, que se disputará el jueves 30 de octubre, a partir de las 21.00 horas, en el estadio Francisco Muñoz Pérez. La venta de los billetes para el derbi provincial arrancará este miércoles, con preferencia y mejores precios para los abonados del CD Estepona.

Fechas de venta

Los abonados del CD Estepona tendrán una semana de venta preferencial, desde el 15 al 21 de octubre. En esta ventana solo podrán acceder a la compra los seguidores del club esteponero. Después, del 22 al 24 de octubre, se abrirá la venta al público general, pero solo en las instalaciones del club.

Será a partir del sábado 25 de octubre, a seis días del partido, cuando quedará habilitada la venta de entradas al público general vía online.

Precios

Los precios de las entradas para el choque entre el Estepona y el Málaga CF de la primera ronda de Copa del Rey van desde los 10 a los 30 euros. Para los abonados del CD Estepona los precios son los siguientes: 10 euros (Fondos), 15 euros (Preferencia) y 20 euros (Tribuna). Para el resto, algo más caros: 15 euros (Fondos), 25 euros (Preferencia) y 30 euros (Tribuna).

Málaga CF y Estepona vuelven a verse las caras un año después en Copa. El curso pasado, el cuadro esteponero dio la sorpresa y apeó a los blanquiazules en un encuentro jugado en La Línea de la Concepción que se resolvió en la prórroga (3-2).