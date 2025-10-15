CD Leganés: Un inicio con dudas y críticas al banquillo

La Segunda División es una categoría tan igualada en tantos aspectos que se vuelve muy complicada cada temporada para los que ya estaban, para los que suben desde Primera RFEF, por supuesto, y también para los que vienen de estar en la máxima categoría y cuentan con el cartel de claros candidatos a pelear por el ascenso y retornar a LaLiga EA Sports. Muchas veces son complicados esos inicios en una categoría tras el descenso, y si no que se lo digan a equipos como el Leganés de Paco López, próximo rival del Málaga CF, este domingo en Butarque. (14.00 horas)

Ya hay cuatro entrenadores que han sido destituidos cuando tan solo se han disputado nueve jornadas de competición. Castellón, Cultural Leonesa, Sporting de Gijón y Zaragoza ya han cambiado de inquilino en el banquillo. Y hay otras plazas donde el asunto está caliente en cuanto a sus técnicos. En el Málaga CF, por ejemplo, se han apaciguado algo las aguas después del contundente triunfo frente al Deportivo de la Coruña en La Rosaleda (3-0), pero la racha anterior de cuatro derrotas consecutivas y solo 1 punto de 15 posibles había avivado la posibilidad de una salida de Sergio Pellicer si la situación no cambiaba de inmediato.

Irregular comienzo

Pellicer ha ganado oxígeno y crédito, pero el que ahora puede pender de un hilo es su homónimo en el banquillo pepinero si este domingo el Málaga CF consigue asaltar Butarque. Paco López está recibiendo muchas críticas por el irregular comienzo de un Leganés que debe ser candidato al ascenso y que no termina de arrancar en la categoría. Nadie puede asegurar que pasará el domingo, pero un resultado adverso frente a los blanquiazules dejaría a Paco López a merced de la decisión de los dirigentes del club del sur de Madrid.

Leganés y Málaga CF llegarán al encuentro igualados a 11 puntos, en la zona medio-baja de la tabla. La diferencia es que el cuadro pepinero está obligada a pelear en la zona alta por el ascenso directo o, como mínimo, por clasificarse para el play off. Y por ahora, los resultados cosechados le tienen más cerca del descenso que de la zona de privilegio. En nueve jornadas, el Leganés solo ha conseguido ganar 2 partidos, por 5 empates y otras 2 derrotas. Además, está teniendo muchos problemas para hacer gol. Es de los peores de la categoría en este apartado, con 8 goles a favor, 1 menos que el Málaga CF, otro equipo que tenía una cifra muy pobre de goles a favor, hasta que el domingo destapó el tarro ante el Dépor con 3 tantos.

Corren las aguas revueltas por Butarque. Y allí que debe ir el Málaga CF el domingo a intentar pescar un resultado positivo. Hay nerviosismo en el entorno del club pepinero, y eso lo deben aprovechar los de Sergio Pellicer. Un buen inicio blanquiazul en Butarque podría hacer crecer el nerviosismo de la grada hacia los de Paco López, al que todavía no han visto ganar de local esta temporada (2 empates y 2 derrotas).