Entrenamiento
Larrubia, novedad positiva en la jornada
El Málaga CF realizó este miércoles su segundo entrenamiento de la semana ya con la presencia del futbolista malagueño, ausente el martes por un golpe en el gemelo
El Málaga CF está metido de lleno en la preparación del encuentro de este domingo frente al Leganés en Butarque y este miércoles completó su segundo entrenamiento de la semana en las instalaciones de La Rosaleda. Tras ausentarse el martes y trabajar en el gimnasio por un golpe en el gemelo, David Larrubia fue la nota positiva del día, al reincorporarse al grupo y trabajar al mismo ritmo que el resto de compañeros.
Parte de lesiones
Fue la única alta en la sesión. Ya el martes se reincorporaron Izan Merino y Aaron Ochoa tras su paso por sus respectivos combinados nacionales. Mientras que el resto de los lesionados sigue trabajando al margen en sus procesos de recuperación. Una jornada más, no hubo noticias positivas con Adrián Niño y Carlos Puga, que en los próximos días deben reincorporarse progresivamente a los entrenamientos grupales. Solo quedan tres sesiones antes de la visita al Leganés, así que la presencia de ambos en Butarque está cada vez más complicada. También estuvieron al margen Jokin Gabilondo, con una rotura en el cuarto metacarpiano de su mano derecha, y los lesionados de larga duración: Luismi, Ramón, Moussa y Álex Pastor.
El balón y los ejercicios técnico-tácticos fueron protagonistas en una sesión en la que estuvieron un día más con el primer equipo Andrés Céspedes, Ángel Recio y Rafita. Este jueves, nuevo entrenamiento, a partir de las 10.30 horas, en las instalaciones de La Rosaleda. El viernes volverá a comparecer Sergio Pellicer en la sala de prensa del estadio de Martiricos.
