Brasanac: «Me siento muy bien físicamente»

Darko Brasanac fue el último futbolista en llegar a la nave blanquiazul. Con el mercado ya cerrado, y tras sufrir los duros contratiempos de las lesiones de larga duración de Luismi y Álex Pastor, el Málaga CF decidió acometer la llegada del centrocampista, sin equipo desde el fin de la temporada pasada. El jugador serbio ha ido dando pasos hacia adelante en cuanto a su integración y preparación física y ya se ve en plenitud, justo en la semana que el equipo blanquiazul visita al Leganés, su último equipo.

Vuelta a Butarque

El centrocampista balcánico ha militado durante dos temporadas y media en el Leganés, en dos etapas diferentes: jugó con el cuadro pepinero en la temporada 2017-18 y desde el mercado invernal de la 23-24 hasta el final de la pasada campaña, cuando terminó su vínculo con el Leganés, tras el descenso del equipo madrileño a Segunda. Este domingo (14.00 horas), Brasanac volverá a verse las caras con sus excompañeros.

Estado físico

En una entrevista con los compañeros de Deportes Cope Málaga, Brasanac aseguró este miércoles que se siente «muy bien físicamente y entrenando fuerte». «Los minutos que tengo, muy bien, pero en cuanto tenga esos 90 minutos veremos cómo estoy realmente, porque en fútbol no sabemos, depende de muchos factores. Puede depender de un partido que es muy exigente y otro que no es. Ya veremos, hay que insistir en el trabajo diario, estar lo más preparado posible. Y cuando tenga minutos, pues aprovecharlos», dijo el serbio.

¿Presión?

El balcánico es un futbolista veterano, que ya ha vivido todo tipo de situaciones en el mundo del fútbol. Con su experiencia, explicó que no sintió la «presión» por esta mala racha de resultados, pero reconoce que la victoria ante el Dépor fue un alivio. «No leo mucho, no veo la prensa. Sé que Pellicer es un tío de fútbol. Nosotros, por dentro, sabemos si hemos entrenado bien o no, o si hay problemas en el equipo, que no hay ninguno. Sabemos que algún partido pudimos o ganar o perder como hemos perdido, pero que hicimos muchas cosas bien durante estas semanas. Hay que insistir, hay que insistir, a veces esto es importante. Hay que insistir en la idea que hay. En el vestuario no hay problemas. Desde el primer día que llegué, aquí es un vestuario increíble, todos trabajan, todos piensan en el equipo. Yo creo que este es el camino. Personalmente, no sentía ninguna presión. Sabíamos que nos viene un rival muy difícil, pero dónde mejor que en casa para ganar y cortar esa mala racha. He tenido unas situaciones similares en el Osasuna, no se hizo un cambio radical. Era solo insistir, insistir y trabajar, que va a llegar», argumentó Brasanac.

Experiencia

«Yo intento enseñarles lo que he vivido. A mí me hablaban igual y yo no pensaba que era así. Luego ves que sí y les puedes enseñar alguna cosa. He estado en bastantes vestuarios con unos nombres muy grandes, con éxito en España, con diferentes clubes, sé de lo que se trata. Tienes que trabajar día a día, no pensar mucho en más adelante o no estar contento después de un buen partido o después de un gol. En fútbol, se olvida muy rápido todo, así que tienes que seguir insistiendo, estar lo más preparado para cuando te toque jugar. Y nada, les voy a ir ayudando y enseñando estas cosas», dijo sobre su papel en el vestuario con los más jóvenes.